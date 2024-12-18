Á´¹ñ2´§¤òÊó¹ð¡¡¼«Å¾¼Ö¶¯¹ë¹»¤ÎÊ¡²¬¡¦Í´À¿¹â¤ÎÄá°ª°á¤µ¤ó¡ÖÍèÇ¯¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Ê¡²¬¡¦Í´À¿¹â¤Î¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄá°ª°á¡Ê¤¢¤ª¤¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬18Æü¡¢Ê¡²¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢º£Ç¯¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Äá¤µ¤ó¤ÏËÌÉô¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Î½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¡¢¹â¹»¿·µÏ¿¤Î36ÉÃ173¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£º£½©¤Ëº´²ì¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¤ÎÆ±¼ïÌÜ¤Ç¤â¡¢Âç²ñ¿·µÏ¿¤Î36ÉÃ321¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤È¤È¤â¤ËË¬¤ì¤¿Äá¤µ¤ó¤ÏÂç²ñ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥À¥ë¤ä¾Þ¾õ¤òÉþÉôÀ¿ÂÀÏºÃÎ»ö¤ËÈäÏª¡£¡Ö·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î³§¤µ¤ó¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±Éô¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ê¶¯¹ë¤È¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ïº£Â¼½Ù²ð¡¢ÆâÌî±ðÏÂ¡¢ÃÓÅÄ¿ðµª¤È3¿Í¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬½Ð¾ì¡£Äá¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀèÇÚ¤Î»Ñ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤â¾Íè¤Ï¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÀ¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤òÁö¤ëÄá¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤¬¹â¹»À¸³è¤Î¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£µÏ¿¤â¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ê¾¾ÅÄÃ£Ìé¡Ë