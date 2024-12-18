¡Ö¼Ì¿¿¤è¤ê¼ÂÊª¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ5²¯²ó¸À¤ï¤ì¤¿¡×26ºÐ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¼Ì¿¿¤Ç´û¤ËÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÇòÉÍ¤â¤¨(26)=ÂçÊ¬¸©½Ð¿È=¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¼Ì¿¿¤è¤ê¼ÂÊª¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ5²¯²ó¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòÉÍ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤´¬¤È±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤Ç¶¯¤¤ÌÜÎÏ¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖYouTube¸«¤¿¤é²Ã¹©¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ´Á³Èþ¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ö¼Ì¿¿¤Ç´û¤ËÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£