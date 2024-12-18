Jリーグが新設のJ2・J3優秀選手賞の受賞者一覧を公表! MVP&ベストイレブンはアウォーズで発表へ
Jリーグは18日、J2リーグ優秀選手賞およびJ3リーグ優秀選手賞の新設を発表するとともに、今季の受賞選手一覧を公表した。
優秀選手賞は各クラブの監督と選手によるベストイレブンの投票結果を基に、各ポジションの投票数の上位選手からチェアマンが決定。優秀選手賞の受賞者の中から最優秀選手賞とベストイレブンが選ばれる。
受賞者の発表と表彰は、J2が19日に開催される「2024J2リーグアウォーズ」、J3が20日の「2024J3リーグアウォーズ」で実施。いずれもJリーグ公式YouTubeチャンネル、Jリーグ公式TikTok、DAZNで配信される。
以下、優秀選手賞の受賞選手
■J2リーグ
▽GK
林彰洋(仙台)
後藤雅明(山形)
市川暉記(横浜FC)
権田修一(清水)
スベンド・ブローダーセン(岡山)
▽DF
福森晃斗(横浜FC)
ンドカ・ボニフェイス(横浜FC)
住吉ジェラニレショーン(清水)
山原怜音(清水)
新保海鈴(山口)
田中隼人(長崎)
▽MF
相良竜之介(仙台)
イサカ・ゼイン(山形)
高江麗央(山形)
山根永遠(横浜FC)
ユーリ・ララ(横浜FC)
アダイウトン(甲府)
乾貴士(清水)
原輝綺(清水)
岩渕弘人(岡山)
笠柳翼(長崎)
マテウス・ジェズス(長崎)
マルコス・ギリェルメ(長崎)
▽FW
中島元彦(仙台)
谷村海那(いわき)
小森飛絢(千葉)
田中和樹(千葉)
カルリーニョス・ジュニオ(清水)
北川航也(清水)
ルーカス・ブラガ(清水)
矢村健(藤枝)
エジガル・ジュニオ(長崎)
■J3リーグ
▽GK
笠原昂史(大宮)
田川知樹(富山)
永井建成(FC大阪)
セランテス(今治)
▽DF
市原吏音(大宮)
浦上仁騎(大宮)
下口稚葉(大宮)
茂木力也(大宮)
高野遼(相模原)
市原亮太(今治)
加藤徹也(今治)
工藤孝太(北九州)
▽MF
森晃太(福島)
大関友翔(福島)
石川俊輝(大宮)
小島幹敏(大宮)
泉柊椰(大宮)
アルトゥール・シルバ(大宮)
菊井悠介(松本)
安光将作(富山)
梶浦勇輝(金沢)
岡田優希(奈良)
近藤高虎(今治)
横山夢樹(今治)
富所悠(琉球)
▽FW
塩浜遼(福島)
杉本健勇(大宮)
オリオラ・サンデー(大宮)
津久井匠海(沼津)
藤岡浩介(岐阜)
マルクス・ヴィニシウス(今治)
永井龍(北九州)
橋本啓吾(宮崎)
優秀選手賞は各クラブの監督と選手によるベストイレブンの投票結果を基に、各ポジションの投票数の上位選手からチェアマンが決定。優秀選手賞の受賞者の中から最優秀選手賞とベストイレブンが選ばれる。
受賞者の発表と表彰は、J2が19日に開催される「2024J2リーグアウォーズ」、J3が20日の「2024J3リーグアウォーズ」で実施。いずれもJリーグ公式YouTubeチャンネル、Jリーグ公式TikTok、DAZNで配信される。
■J2リーグ
▽GK
林彰洋(仙台)
後藤雅明(山形)
市川暉記(横浜FC)
権田修一(清水)
スベンド・ブローダーセン(岡山)
▽DF
福森晃斗(横浜FC)
ンドカ・ボニフェイス(横浜FC)
住吉ジェラニレショーン(清水)
山原怜音(清水)
新保海鈴(山口)
田中隼人(長崎)
▽MF
相良竜之介(仙台)
イサカ・ゼイン(山形)
高江麗央(山形)
山根永遠(横浜FC)
ユーリ・ララ(横浜FC)
アダイウトン(甲府)
乾貴士(清水)
原輝綺(清水)
岩渕弘人(岡山)
笠柳翼(長崎)
マテウス・ジェズス(長崎)
マルコス・ギリェルメ(長崎)
▽FW
中島元彦(仙台)
谷村海那(いわき)
小森飛絢(千葉)
田中和樹(千葉)
カルリーニョス・ジュニオ(清水)
北川航也(清水)
ルーカス・ブラガ(清水)
矢村健(藤枝)
エジガル・ジュニオ(長崎)
■J3リーグ
▽GK
笠原昂史(大宮)
田川知樹(富山)
永井建成(FC大阪)
セランテス(今治)
▽DF
市原吏音(大宮)
浦上仁騎(大宮)
下口稚葉(大宮)
茂木力也(大宮)
高野遼(相模原)
市原亮太(今治)
加藤徹也(今治)
工藤孝太(北九州)
▽MF
森晃太(福島)
大関友翔(福島)
石川俊輝(大宮)
小島幹敏(大宮)
泉柊椰(大宮)
アルトゥール・シルバ(大宮)
菊井悠介(松本)
安光将作(富山)
梶浦勇輝(金沢)
岡田優希(奈良)
近藤高虎(今治)
横山夢樹(今治)
富所悠(琉球)
▽FW
塩浜遼(福島)
杉本健勇(大宮)
オリオラ・サンデー(大宮)
津久井匠海(沼津)
藤岡浩介(岐阜)
マルクス・ヴィニシウス(今治)
永井龍(北九州)
橋本啓吾(宮崎)