ロックバンド・SPYAIRが11月にスタートした全国ツアー『SPYAIR TOUR 2024 - AO -』が、16日に東京・Zepp Haneda(TOKYO)でファイナルを迎え、盛況のうちに幕を閉じた。現在放送中のテレビアニメ『青のミブロ』オープニングテーマ「青」を筆頭に、自身初のストリーミング累計1億回再生を突破した大ヒット曲「オレンジ」をはじめSPYAIR歴代の代表曲ほか、ワンマンツアーならではのレア曲を含む全16曲を披露し、会場に集まったファンを魅了した。

アンコールでは2025年の全国ツアーの開催を発表、5月から6月にかけて7都市で実施する。オフィシャルFC「AIR-GATE」ではチケットを先行で受け付けている。■『SPYAIR TOUR 2024 - AO -』セットリスト01.FEEL SO GOOD02.現状ディストラクション03.アイム・ア・ビリーバー04.轍〜Wadachi〜05.OVER06.雨上がりに咲く花07.虹08.LIAR (Acoustic Ver.)09.感情ディスコード10.B-THE ONE11.RE-BIRTH12.RAGE OF DUST13.サムライハート (Some Like It Hot!!)14.オレンジ15.青【アンコール】イマジネーション■全国ツアー詳細5月5日(祝・月)KT Zepp Yokohama開場17:00/開演18:005月10日(土) Zepp Sapporo開場16:00/開演17:005月17日(土)Zepp Fukuoka開場16:00/開演17:005月18日(日)Zepp Osaka Bay Side開場16:00/開演17:005月24日(土)Zepp Nagoya開場16:00/開演17:006月1日(日)SENDAI PIT開場16:00/開演17:006月7日(土)Zepp DiverCity TOKYO開場16:00/開演17:00料金:スタンディング/2階指定席:7700円(税込)※SENDAI PIT以外2階指定席あり※入場時別途ドリンク代必要※3歳以上チケット必要