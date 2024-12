City Connect¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÃåÍÑ¡ªPGS¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿MLB¸ø¼°Rising Again¡§Pitcherüýs Return ¡¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µå¾ìÂæºÂÉÕ¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¡×

「PGS」は、世界初登場となる、大谷翔平選手の2025年ドジャース・ピッチャー再始動! MLB公式のドジャース City Connectユニフォームを着たピッチャー版「大谷翔平MLB公式Rising Again:Pitcher’s Return / ドジャース球場台座付ボブルヘッド」の先行予約販売を、2024年12月16日(月)開始しました。

PGS「大谷翔平MLB公式Rising Again:Pitcher釻s Return / ドジャース球場台座付ボブルヘッド」

発売日 :2025年1月31日(金)一般発売予定

販売価格:15,800円(税込)

ドジャース大人気の2024 City Connectユニフォーム

大谷翔平ドジャース・ピッチャー復帰

世界限定(シリアルNO.入り)

ドジャース球場台座付

高さ :約20.32cm

※City Connectとは球団のアイデンティティを活かしながら、都市のイメージを施した特別なユニフォーム。

【世界限定の球場台座付ボブルヘッド・シリーズ】

エンゼルス球場台座付きの特別仕様バージョンとして、エンゼルス・バッター版が2023年に発売されました。

2023年、エンゼルス時代の投手として最後のマウンドで投げた、エンゼルスCity Connectユニフォームのピッチャー版をエンゼルス在籍6年間への感謝を込めて、日本ファンの要望により実現し、2024年1月に販売。

大谷翔平の2024年ドジャース・デビューを記念したドジャース球場台座付きドジャース・バッター版ボブルヘッドを2024年夏に販売。

MLB公式・世界限定球場台座付きボブルヘッド・シリーズはすべて48時間で完売しました!

第4弾となる2025年二刀流復帰・限定ボブルヘッドは、2023年エンゼルス時代の投手として最後のマウンドではエンゼルスCity Connectユニフォームでした。

そして2025年ドジャース投手復帰ボブルヘッドもドジャース2024 City Connectユニフォームで作られ、大谷翔平の投手としての歴史はエンゼルスからドジャースへと引き継がれます。

2024年のドジャース City Connectユニフォームは「夢」をテーマに、ロサンゼルスが「夢とドリーマーの街」という意味が込められており、ドジャー・スタジアムのカラーパレットで「星の銀河」が表現されています。

【横】SHOHEI OHTANI - MLB公式 Rising Again:Pitcher’s Return / ドジャース球場台座付 / 世界限定

【後ろ】SHOHEI OHTANI - MLB公式 Rising Again:Pitcher’s Return / ドジャース球場台座付 / 世界限定

【アップ】SHOHEI OHTANI - MLB公式 Rising Again:Pitcher’s Return / ドジャース球場台座付 / 世界限定

