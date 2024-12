スマートフォンユーザーを優先した設計に！ケン・コーポレーション「英語版公式サイトを全面リニューアル」

ケン・コーポレーションは、英語版公式サイトを全面リニューアルしました。

■外国人富裕層の不動産ニーズに対応

コロナ禍で一時期落ち込みを見せていました海外からの需要は復活し、外国人富裕層による日本の不動産に対するする興味や需要は高まりを続け、同社における実績もお蔭様で伸長を続けています。

このマーケットニーズに応えるべく、外国人のお客様に対するサービスの認知向上と豊富な情報の提供を目的としまして、英語版公式サイトを全面リニューアルしました。

■スマートフォン優先設計

このサイトのユーザーの約7割がスマートフォンユーザーであることを踏まえ、リニューアルはスマートフォンユーザーを優先した設計となっています。

またこれまで以上に使い勝手(操作性)の向上、およびコンテンツの拡充を図り、外国人のお客様にとって使いやすく有益な情報を提供できるサイトを構築しました。

