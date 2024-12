「捨てられた僕と母猫と奇跡」が発売6か月で10万部の快挙を達成しました。

捨てられた僕と母猫と奇跡

「捨てられた僕と母猫と奇跡」が発売6か月で10万部の快挙を達成。

更に10万部までの印税は保護猫施設に全額寄付されることに。

書籍にラジオDJに益々、船ヶ山から目が離せません。

[著者]

船ヶ山哲(フナガヤマ テツ)

サラリーマンとして働くなかで強いストレスを感じ、うつ病を発症、休職を余儀なくされる。

愛猫との出会いをきっかけに人生を挽回させ独立を決意。

その後は、起業家として億単位を毎年稼ぐ傍ら、テレビとラジオのパーソナリティーとしても活躍。

これまで書籍を15冊上梓し(海外版含む)いずれもランキング1位を獲得。

2022年11月には俳優としてもデビューを叶え、映画「森の中のレストラン」で主演を務める。

さらに、ドラマや音楽にも活動の幅を広げる。

[出版社]

President Inc, 2024

InterFM 89.7MHz TOKYO

毎週木曜日 夜6:40 猫を愛する全ての人へ!「船ヶ山哲 猫のラジオ」

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 発売6か月で10万部の快挙!「捨てられた僕と母猫と奇跡」船ヶ山哲著 appeared first on Dtimes.