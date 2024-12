枝久保商店は、令和7年の巳年に向け、縁起の良い家具「ヘビたんす」を発売します。

枝久保商店「ヘビたんす」

寸法: 長さ2m70cm/幅31cm/高さ20cm

材質: 木製/化粧板

納期: 60〜70日/オーダーメイド作製

URL : https://x.gd/2S4bi

枝久保商店は、令和7年の巳年に向け、縁起の良い家具「ヘビたんす」を発売。

置き場所にあわせて形状を変える収納家具、「ヘビたんす」を開発しました。

コロナ禍における在宅時間の増加は私たちの生活を大きく変化させました。

限られた空間を有効活用することが求められ、収納への意識が高まっています。

そのような背景から、今回ヘビたんすを再び世に出すことを決意しました(工程があまりにも複雑なため、実は一度お蔵入りしています)。

来年の干支はヘビです。

そして白いヘビは開運をもたらすともいわれています。

縁起の良い真っ白なヘビたんすで、空間を有効活用いただけます。

縁起の良い真っ白なヘビたんす

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ぐねぐねと形を変えるヘビ型の収納家具!枝久保商店「ヘビたんす」 appeared first on Dtimes.