¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬³ÆÃÏ¤Ë½Ð¸½¡¡£Ó£Î£Ó¡Ö¥«¥·¡¼¥¸¥ã¥¹¤¬¿·½É¤Ë¹ßÎ×¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤ò±£¤·¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¡¡¥«¥ó¥Ê¥Ð¥í»á¤ÏÉÙ»Î»³¤ÎÀä·ÊÅê¹Æ
¡¡£±£µÆü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿°úÂà»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò£Ó£Î£Ó¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½£Ç£Ë¤Î¥¤¥±¥ë¡¦¥«¥·¥ê¥ã¥¹»á¤Ï£±£·Æü¡¢¡Ö¾è¤ê´¹¤¨¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¡ÄÅìµþ¡×¤È¤·¤Æ¿·½É¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤òïèÊâ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¡Ö¥«¥·¡¼¥¸¥ã¥¹¤¬¿·½É¤Ë¹ßÎ×¡×¡Ö¥«¥·¡¼¥¸¥ã¥¹½Â¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥ª¡¼¥é¤ò±£¤·¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½£Ä£Æ¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥ó¥Ê¥Ð¥í»á¤Ï£±£¶Æü¤Ë¡Ö¥Ù¥º¥Ó¥ª»³¤«¤éÆüËÜ¤ÎÉÙ»Î»³¤Þ¤Ç¡¡¤½¤ì¤Ï°ì½Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤ÇË¬¤ì¤¿³ùÁÒ¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Æ±»á¤Ï¥Ê¥Ý¥ê½Ð¿È¤Ç¡¢²Ð»³¤Î¥Ù¥º¥Ó¥ª»³¤¬ÍÌ¾¡£Æü¤´¤í¤«¤é¥Ê¥Ý¥ê¤«¤é¥í¡¼¥Þ¤Ø¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¿¤ÃÀÄ¤Ê¶õ¤Î²¼¡¢ÁêÌÏÏÑ¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÉÙ»Î»³¤¬¤½¤Ó¤¨¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡ÖÍºÂç¡×¡ÖÆüËÜ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¡Ö¼¯»ùÅç¤ËÍè¤ë¤Ù¤¡£ËÜÊª¤Î²Ð»³¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤·Ê¿§¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£