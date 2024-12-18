【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(18日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42745.63 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41335.84 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40691.13 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40410.34 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40083.80 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39926.05 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39910.55 新値三本足陽転値
39887.41 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39516.00 均衡表転換線(日足)
39476.47 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39432.62 6日移動平均線
39364.49 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39081.71 ★日経平均株価18日終値
38950.05 均衡表雲上限(日足)
38946.59 均衡表基準線(日足)
38901.87 均衡表転換線(週足)
38869.14 13週移動平均線
38841.57 25日移動平均線
38701.38 200日移動平均線
38516.26 26週移動平均線
38474.85 75日移動平均線
38318.65 ボリンジャー:-1σ(25日)
38261.81 ボリンジャー:-1σ(13週)
37796.64 均衡表雲上限(週足)
37795.73 ボリンジャー:-2σ(25日)
37752.61 均衡表雲下限(日足)
37654.48 ボリンジャー:-2σ(13週)
37272.80 ボリンジャー:-3σ(25日)
37106.47 ボリンジャー:-1σ(26週)
37047.15 ボリンジャー:-3σ(13週)
36791.45 均衡表基準線(週足)
35787.71 均衡表雲下限(週足)
35696.68 ボリンジャー:-2σ(26週)
34286.89 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 31.35(前日45.66)
ST.Slow(9日) 48.22(前日63.84)
ST.Fast(13週) 74.02(前日76.37)
ST.Slow(13週) 70.60(前日71.38)
［2024年12月18日］
株探ニュース