　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42745.63　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41335.84　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40691.13　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40410.34　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40083.80　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39926.05　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39910.55　　新値三本足陽転値
39887.41　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39516.00　　均衡表転換線(日足)
39476.47　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39432.62　　6日移動平均線
39364.49　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

39081.71　　★日経平均株価18日終値

38950.05　　均衡表雲上限(日足)
38946.59　　均衡表基準線(日足)
38901.87　　均衡表転換線(週足)
38869.14　　13週移動平均線
38841.57　　25日移動平均線
38701.38　　200日移動平均線
38516.26　　26週移動平均線
38474.85　　75日移動平均線
38318.65　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38261.81　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37796.64　　均衡表雲上限(週足)
37795.73　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37752.61　　均衡表雲下限(日足)
37654.48　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37272.80　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37106.47　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37047.15　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35696.68　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34286.89　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　31.35(前日45.66)
ST.Slow(9日)　　48.22(前日63.84)

ST.Fast(13週)　 74.02(前日76.37)
ST.Slow(13週)　 70.60(前日71.38)

［2024年12月18日］

株探ニュース