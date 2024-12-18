ジェットスター、国内・国際線で「スーパースターセール」開催 片道2,990円から、Club Jetstar会員は先行予約も
ジェットスターグループは、「スーパースターセール」を12月20日正午から23日午後4時59分まで開催する。Club Jetstar会員は12月20日正午から先行予約ができる。
片道運賃は2,990円から。搭乗期間は2025年1月9日から10月24日まで。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。
いずれも設定席数には限りがあり、一部期間は対象外となる。燃油サーチャージなし、支払手数料や空港使用料等は別途必要となる。
・東京/成田発着
旭川・札幌/千歳・大阪/関西・高松・松山・高知・福岡・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄/那覇（2,990円）、台北/桃園（8,680円）、上海/浦東（9,480円）、マニラ（9,790円）
・大阪/関西発着
札幌/千歳・東京/成田・沖縄/那覇（2,990円）、台北/桃園（8,680円）、マニラ（10,990円）
・名古屋/中部発着
福岡・沖縄/那覇（2,990円）、マニラ（8,790円）
・その他
福岡〜札幌/千歳線（2,990円）、沖縄/那覇〜シンガポール線（9,880円）