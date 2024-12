2024年のスポーツビジネスについて振り返るイベント「 P'lus Nine Night 〜大忘年会〜(軽食付)」が20日18時半から、福岡市中央区大名の飲食店「Peakeys」で開催される。スポーツコンサルタント業を営む「 P'lus Nine株式会社」(福岡市)が主催。

かつて福岡ソフトバンクホークスでブランド管理やプロモーション全般の責任者を務めていた市川圭之介・日本経済大教授や元7人制ラグビー日本代表で実業家の築城昌拓氏らが参加。2024年のスポーツビジネスを振り返るほか、25年のビジネス展望、参加者同士のマッチングなどが実施される予定。

同社は、福岡県や周辺で活動するスポーツビジネス関係者の親交を深めたり、情報交換を促進したりすることを目的に、「 P'lus Nine Night」と題したイベントを毎月第3金曜日に開催。今回は第3弾となる。また、これからスポーツビジネスを始めたい人や、関心がある人、ネットワークを作りたい人も参加可能。参加費は4000円(軽食付き、別にドリンク1オーダーが必要)。

【開催概要】

交流イベント「P'lus Nine Night 〜スポーツビジネス大忘年会〜」

日時:12月20日(金)18:30〜(※毎月第3金曜日 開催予定)

場所:スポーツバーPeakeys(福岡市中央区大名2丁目1-20 ARK20 2階)

参加費:4000円(軽食付き、別にドリンク1オーダーが必要)

申し込みは下記ページから

https://teket.jp/11303/42715