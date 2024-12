お台場 ダイバーシティ東京 プラザで行われた新生LINKL PLANETのニューシングル「Color me Happy」発売記念イベント

プラモデルと世界をつなぐアイドルグループ・LINKL PLANET(リンクルプラネット、略称:リンプラ)。オーディションで4名の新メンバーが加わり新体制となったリンプラが2024年11月24日、ニューシングル「Color me Happy」の発売記念イベントをダイバーシティ東京(東京都江東区)にて開催。ミニライブでは新曲を含む全4曲を熱唱した。

ミニライブの様子

ミニライブの様子

イベントに詰めかけた多くのファンとともに記念撮影

貴重なリハーサルシーンを撮影。本番前からキレキレのダンスを見せていた石田悠佳さん(写真右)、天川れみさん(写真左)

リハーサルの様子

ミニライブの様子

ミニライブの様子

■新生リンプラ始動!魅力あふれるパフォーマンスにファンも祝福リンプラは「パーツとパーツをつなぐプラモデルのように、プラモデルとファン、プラモデルと世界(プラネット)をつなぐアイドル」をコンセプトに活動中のアイドルグループ。今夏は全国5都市(東京・大阪・名古屋・福岡・沖縄)で初の全国ツアー「LINKL PLANET ReeeeeeeeeBUILD TOUR」を開催しただけでなく、2期生までのメンバーと3期生候補がメンバーの座をかけて参加したオーディション「LINKL PLANET 人生下剋上オーディション」を実施。その模様はテレビ東京にてオーディション番組としても放映され注目を集めた。ニューシングル「Color me Happy」の発売記念イベントは、3期生(尾本侑樹奈さん、鈴木華凜さん、高柳光花さん、東恩納瑠花さん)を加え、東京・大阪・名古屋を巡るリアルイベント。11月24日のイベントではサイン会やシングル購入特典会のほか、プラモデルとも縁の深い実物大ユニコーンガンダム立像のおひざ元である、ダイバーシティ東京プラザ フェスティバル広場にてミニライブを披露した。オーディションの課題曲でもあった新曲「Color me Happy」をはじめ、カップリング曲を含めた計4曲を披露したリンプラメンバー。終演後、SNSでは「笑顔もパフォーマンスもとてもよかった」「ダンスがめちゃくちゃカッコよかった」「意気込みが伝わってきた」と、新体制のリンプラの門出を祝福する声が目立った。■ニューシングル「Color me Happy」発売記念イベント・セットリスト【1】Color me Happy【2】恋だ【3】Brand new World【4】越えよ【5】Color me Happy