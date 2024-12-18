¶áµ¦ËÌÉô¤Ç¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î½ê¤â¡¡ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤ÏÅßÀ²¤ì¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¡¡2½µ´ÖÅ·µ¤
Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎËÌÉô¤Ç¤ÏÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢ÅßÀ²¤ì¤ÎÂ³¤¯½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
19Æü¡Á25Æü¤ÎÅ·µ¤¡¡ËÌÉô¤Ç¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î½ê¤â
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¼å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü19Æü(ÌÚ)¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢20Æü(¶â)¤Ï¡¢´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬¼å¤Þ¤ë¤¿¤áÅ·µ¤¤¬»ý¤ÁÄ¾¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
21Æü(ÅÚ)¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ï¡¢ËÌÉô¤â´Þ¤á¤ÆÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸á¸å¤ÏËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
22Æü(Æü)¤«¤é23Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤âÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
24Æü(²Ð)¤Ï¡¢ËÌÉô¤ÇÀã¤Î»Ä¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢25Æü(¿å)¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤â±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
26Æü¡Á31Æü¤ÎÅ·µ¤¡¡ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤ÏÅßÀ²¤ì¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤
26Æü(ÌÚ)¤«¤éÂç³¢Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎËÌÉô¤Ç¤ÏÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¤Ç¤Îµ¢¾Ê¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¸òÄÌ¾ðÊó¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢À²¤ì¤ë½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤äÂÎÄ´¤Î´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËÃí°Õ
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£