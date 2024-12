クリスピー・クリーム・ドーナツに、贅沢なチョコレート体験が楽しめる、バレンタインシーズン限定のドーナツが登場。

「Choco Mania」プロモーションと題し、チョコクッキーやチョコムースなど、チョコをふんだんに使用した贅沢なチョコレート体験を届ける限定ドーナツがラインナップされます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「Choco Mania」

販売期間:2025年1月15日(水)〜2月14日(金)

販売店舗:全国のクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗

※催事及びKKD店舗以外の小売店を除く

クリスピー・クリーム・ドーナツのバレンタインシーズン限定のプロモーションとして実施される「Choco Mania」

「Choco Mania」は、アメリカやイギリスなど全世界のクリスピー・クリーム・ドーナツでも人気のある、チョコにフォーカスしたプロモーションです。

2025年にクリスピー・クリーム・ドーナツが展開する「Choco Mania」は、クラシックなチョコレートスイーツと、軽くてふわっとしたイースト生地を組み合わせ、クリスピー・クリーム・ドーナツらしいチョコドーナツに仕上げられています。

チョコクッキーやチョコムース、キャラメルチョコなど、様々なチョコレートの魅力を詰め込み、チョコ好きにはたまらない贅沢なチョコレート体験ができるバレンタインシーズン限定のドーナツが全3種類ラインナップ☆

メルティ リッチ ハート

価格:テイクアウト 378円(税込)/イートイン 385円(税込)

レンジで11秒温めることで、チョコがトロッととろける贅沢なドーナツ「メルティ リッチ ハート」

ハート形の生地にビターチョコを重ね、キャラメル風味のラインでクルクルと遊び心ある模様を描いたドーナツです。

中に詰めたチョコクリームのなめらかな味わいと、トッピングのチョコクランチのサクッとした食感が、口の中で溶け合います。

生チョコ ムース

「生チョコ ムース」は、チョコの美味しさを三層に重ねた、チョコマニアのためのドーナツ。

ふわふわのリングにバニラがほのかに香るビターチョコをコーティングし、ムースのように軽い食感の生チョコ入りクリームがぐるりと絞ってあります。

仕上げに口どけの良いシェイブチョコを散りばめた、ひとくちでチョコの甘い世界が広がる、チョコレート好きさん必見のドーナツです。

チョコ キャラメル クランチ

カカオの香りと豊かなコクが楽しめるチョコ生地をベースにした「チョコ キャラメル クランチ」

生地はほんのり香ばしいキャラメル風味で包み、クッキークランチとごろごろした食感が楽しいチョコチップが散りばめてあります。

最後にビターチョコでストライプを描くことで、見た目も味わいも華やかに仕上げられた一品です。

チョコマニア ダズン ハーフ(6個)

価格:テイクアウト 1,684円(税込)/イートイン 1,716円)(税込)

人気のチョコ スプリンクルを加えた、贅沢な「チョコマニア ダズン ハーフ(6個)」

メルティ リッチ ハート、チョコ キャラメル クランチ、生チョコ ムースのバレンタイン限定ドーナツに、定番のオリジナル・グレーズドが2個アソートされています。

チョコマニア ボックス(3個)

価格:テイクアウト 1,080円(税込)/イートイン 1,100円(税込)

「メルティ リッチ ハート」「チョコ キャラメル クランチ」「生チョコ ムース」を詰め合わせたボックス。

自分へのご褒美としてはもちろん、ギフトにもおすすめです。

贅沢なチョコレート体験が楽しめる、バレンタインシーズン限定のドーナツ。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2025年1月15日より開催されるプロモーション「Choco Mania」の紹介でした☆

