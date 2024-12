東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のブッフェ・ダイニング「グランカフェ」にて「コリアンフードブッフェ」を開催。

韓国ソウルにあるJWマリオット東大門スクエア・ソウルのスーシェフ、デイビッド・キム氏監修による本場の韓国料理がグランカフェに集結します。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」コリアンフードブッフェ

価格:※ソフトドリンクバー込み

・平日 ランチブッフェ:大人 5,400円/シニア (65歳以上) 4,900円/小人(4〜12歳) 2,700円

・土日祝 ランチブッフェ:大人 6,500円/シニア (65歳以上) 6,000円/小人(4〜12歳) 3,250円

・ディナーブッフェ:大人 8,000円/シニア (65歳以上) 7,000円/小人(4〜12歳) 4,000円

※3歳以下のお子様は無料です

※シニア料金の適用のため、来店時に年齢が分かる身分証の提示が必要です

開催期間:2025年1月6日(月)〜2月28日(金)

ブッフェメニュー例:

前菜・キムチ・オイキムチ・チャプチェ・どんぐりの寒天スパイシーサラダ トリュフソース・つぶ貝ととびっこのスパイシーサラダメイン・ビビンバステーション・タッカンジョン 鶏の蜜唐揚げ・LAカルビ・海鮮味噌チゲ・海鮮チヂミ・牛肉わかめスープ・チャンチグクス にゅうめんデザート・スジョングァのパンナコッタ・バニラ小豆のアイス インジョルミ添え

監修:JWマリオット東大門スクエア・ソウル スーシェフ デイビッド・キム氏

開催場所:ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」(ホテル1F)

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル1階のブッフェ・ダイニング「グランカフェ」にて期間限定で開催される「コリアンフードブッフェ」

豊富な食材を使い、美容や健康にも良いとされる韓国料理の魅力が存分に味わえるよう、JWマリオット東大門スクエア・ソウルとのコラボレーションが実現しました。

フェアの目玉となるのは、日本でも人気のビビンバを自由に楽しめる “ビビンバステーション”。

お好みの具材やコチュジャンなどを自由に組み合わせ、ぜひお好みのレシピを見つることができます。

そのほか、甘辛い炒め料理“チャプチェ”や、

バニラ小豆のアイスに韓国の伝統的なきなこ餅“インジョルミ”を添えたデザートなど、本場の人気メニューが日替わりで登場します☆

韓国コスメプレゼント

配布期間:2025年1月6日(月)〜2月28日(金)

参加条件:グランカフェ「コリアンフードブッフェ」ランチ、もしくはディナーを利用された方

対象年齢:13歳以上

提供ブランド:「Torriden」「KUNDAL」「MEDI-PEEL」「Dalsim」「WellDerma」など

※プレゼントの中身およびブランドの指定はできません

※数は十分ご用意されていますが、なくなり次第終了になる場合があります

期間中、ランチ、もしくはディナーを利用された方限定のプレゼントも。

「Torriden」「KUNDAL」など、人気の韓国コスメセットがプレゼントされます。

ソウルのJWマリオットシェフが手掛ける本場仕込みの韓国料理が堪能できるブッフェ。

期間限定で登場する、韓国で人気のセルフフォトブース「人生4カット」にも注目です。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」にて2025年1月6日より開催される「コリアンフードブッフェ」の紹介でした☆

