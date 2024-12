今週(2024/12/6〜24/12/12)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で5.3%増、TOP100の初登場作は16作(先週は12作)となった。BLACKPINKのメインボーカル・ロゼがブルーノ・マーズとコラボした「APT.」(618.3万回)が3週連続首位を獲得した。同曲は6日にリリースされたロゼ初のスタジオアルバム『rosie』のリードシングルで、ブルーノは歌唱参加だけでなくプロデュースも担当している。2人が出演するウィットに富んだミュージック・ビデオ(MV)の視聴回数は公開して5日で1億回に達し、12月5日には5億回を突破。「♪アーパツアパツ」と耳に残るフレーズが人気で、SNSではK-POPアーティストや著名人の投稿も急増し、世界中で大旋風を巻き起こしている。

2位(先週4位)は、テレビアニメ『忘却バッテリー』の第1期オープニングテーマ、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」(511.3万回)。9位(先週3位)には、20日公開の映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメンVS悪魔軍団〜』の主題歌「ビターバカンス」(299.8万回)がランクインしており、Mrs. GREEN APPLEの2曲が2週連続でTOP10入りとなった。3位(先週2位)は、Creepy Nutsの「オトノケ」(504.8万回)。テレビアニメ『ダンダダン』(MBS/TBS系)のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、12月11日にはアニメとコラボしたジャケット画像のCDも発売された。なお、17位(先週53位)には、同アニメのエンディングテーマ、ずっと真夜中でいいのに。「TAIDADA」(233.7万回)もランクインしている。4位には、『第75回NHK紅白歌合戦』に出演するTWICE「Strategy(feat. ミーガン・ジー・スタリオン)」(475.6万回)が初登場。このほど発売された14thミニアルバム『STRATEGY』のタイトル曲で、さまざまな戦略(Strategy)で愛する人の心をつかむというラブソング。人気ラッパーのミーガン・ジー・スタリオンがフィーチャリングとして参加しており、彼女の楽曲「Mamushi(Remix)(feat. TWICE)」に続き、2度目のコラボとなった。MVでは相手を誘惑するような仕草や魅惑的なダンスを披露。ラップ部分にはミーガンも登場し、息の合った迫力満点のコラボが楽しめる。なお、TWICEだけの「TWICE-TRATEGY ver.」や、ステップについて解説する「“Strategy” STEP 1,2,3,4 DANCE CHALLENGE」も公開されている。12位はBE:FIRST「Sailing」(281.1万回)。現在放送中の『SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』魚人島編』のエンディング主題歌で、視聴回数を約3倍に伸ばし、先週42位からシャンプアップした。16位には、先日訃報が伝えられた中山美穂さんの「世界中の誰よりきっと(Live)」(234.4万回)がランクイン。25位には「ただ泣きたくなるの」(168.1万回)、55位には「You're My Only Shinin' Star」(81.0万回)、そして62位には「遠い街のどこかで…」(72.8万回)と、4曲がTOP100入りとなった。※カッコ内は視聴回数