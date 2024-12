ナイキから『オズの魔法使』着想スニーカー「ダンク ロー プロ」滲んだ“花畑”グラフィックのアッパー

ナイキ(NIKE)のスケーターライン「ナイキ SB(Nike SKATEBOARDING)」から、映画『オズの魔法使い』とのコラボレーションによるユニセックススニーカー「ナイキ SB ダンク ロー オズの魔法使い(Nike SB Dunk Low The Wizard of Oz)」が登場。2024年12月23日(日)より、ナイキの一部取り扱い店などで販売される。

ミュージカル映画の名作『オズの魔法使』とコラボ

1939年に公開された『オズの魔法使』は、竜巻によって魔法の国“オズ”に飛ばされたドロシーが、様々な出会いを経て故郷に帰るまでの奇想天外な冒険を描く物語。原作は1900年にアメリカで出版された同名の児童文学で、ミュージカルファンタジー映画の金字塔として今もなお世界の人々に愛され続けている。





“花畑”着想の鮮やかなグラフィック

コラボレーションでは、優れた耐久性とグリップ力でスケートボーダー向けの快適な機能を高めたナイキ SBの定番「ダンク ロー プロ」をベースに、作品の世界観を落とし込んだ。

最大の特徴は、アッパーからソールにかけて大胆にデザインされた花のグラフィック。作中の主人公であるドロシー・ゲイルとその仲間たちが、ポピーの花畑で眠りにつくシーンからインスパイアされたものだ。水圧を利用して複雑な表現を可能にする転写技法・ハイドロディップ転写を用いて鮮やかに落とし込んでいる。

台詞やタイトルロゴをデザイン、2種類のインソール付き

ヒールには、ドロシーの名セリフである“There is No Place Like Home(やっぱりお家がいちばん)”のテキスト、シュータンには作品の原題“Wizard of Oz”のタイトルロゴをあしらった。またインソールは取り外し可能で、ポピーの花と、映画の特徴的なスモークの特殊効果をそれぞれフィーチャーした2種類のデザインを用意する。

詳細

「ナイキ SB ダンク ロー オズの魔法使」18,700円

発売日:2024年12月23日(月)

販売店舗:ナイキ SBの一部取り扱い店、SNKRS

サイズ:23.0〜29.0(0.5cm刻み)、30.0cm



【問い合わせ先】

ナイキ カスタマーサービス

TEL:0120-6453-77

外部サイト