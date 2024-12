YG新人ガールズグループBABYMONSTERが、ユニークなコンセプトの1st FULL ALBUM『DRIP』収録曲「Really Like You」ミュージックビデオを奇襲予告し、グローバルファンを歓呼させた。【写真】初の制服姿でミュージックビデオ制作予告をしたBABYMONSTER【9点】YGエンターテインメントは17日、公式ブログに「We Really Like You」を掲載した。メンバーたちが直接「Really Like You」ミュージックビデオ制作の便りを知らせるかと思えば、近づくワールドツアーの期待ポイントを紹介し音楽ファンの目を虜にした。

「Really Like You」はグルーブなサウンドが目立つ90年代ヒップホップR&Bスタイルの曲。好きな相手に向けたときめきと初々しい心を歌詞に溶かした。この日、映像の中のBABYMONSTERは初めて披露する制服スタイリング、学校を思わせるセット場などを公開し、また別の変身を予感させた。1st FULL ALBUM『DRIP』の収録曲だけで、すでに4本目となるミュージックビデオだ。先立ってダブルタイトル曲「DRIP」、「CLIK CLAK」と後続曲「Love In My Heart」のミュージックビデオまで曲のそれぞれ異なるムードを感覚的な映像美で盛り込み、彼らの多彩な音楽世界を繰り広げたので、今回も大きな関心が集まる。BABYMONSTERのデビュー初のワールドツアーを待っているファンのためのサプライズスポイラーもあった。メンバーたちは「本当に多くのことを準備している」、「初めてのコンサートであるだけにバンドライブで準備しているので、たくさん期待していただいても良いと思う」として観客に最上の舞台をプレゼントするために練習に邁進中の近況を伝えた。また、「Really Like You」パフォーマンスをはじめ、1st FULL ALBUM『DRIP』収録曲の舞台など、豊かなセットリストも予告された。BABYMONSTERは「皆さんが見たかったすべてのものをコンサートで見ることができる」として格別な自信を表わし、コンサートに対する期待感を増幅させた。BABYMONSTERは来年1月25日·26日、ソウルKSPO DOMEで「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOURIN SEOUL」を開催し、デビュー後初のワールドツアーの信号弾を打ち上げる。彼女らは続いて米国ニューアーク·ロサンゼルス、日本神奈川·愛知·大阪·福岡などに足を運び、グローバル底辺拡張に乗り出す。