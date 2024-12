株式会社ワーナーミュージック・ジャパンが、神戸市と包括連携協定を締結する地元を代表するラグビーチーム コベルコ神戸スティーラーズ、ならびにキリンビール株式会社と3社連携することを発表した。

このたびの3社連携は、音楽とスポーツを軸にした様々な取り組みを通じて、神戸市の地域文化や経済をさらに活性化するために行われるもの。第1弾として、WMJ所属で神戸出身のアーティスト Fear, and Loathing in Las Vegasが、神戸スティーラーズのオフィシャルチームソングとして書き下ろした新曲「Song of Steelers」を制作。同曲は12月21日に開幕する『NTTジャパンラグビーリーグワン2024-25』において、神戸スティーラーズの試合時などに使用され、熱戦を繰り広げる選手と会場に集まる観客を盛り上げる。なお、本楽曲は2025年1月29日に配信リリースされる。

本楽曲の歌詞は、神戸スティーラーズの前身となる神戸製鋼ラグビー部の部歌の歌詞の一部を英語にしたもので、伝統ある名門チームの誇りと勝負にかける思いを継承しつつ、現代風に表現したものに。また、シーズンを通して試合会場などで放映される神戸スティーラーズのチームPVでも、選手たちの躍動する姿に合わせて同曲が使用される。

一方、キリンビールは『NTTジャパンラグビーリーグワン2024-25』の開幕と、神戸スティーラーズのオフィシャルチームソングの完成を記念して、12月26日から31日まで、『Rugby x Music x Craftbeerで神戸を盛り上げよう!』キャンペーンを、神戸スティーラーズのオフィシャルパートナーを務める神戸市内の飲食店8店舗で開催する。

WMJは、音楽を通じて神戸のひとやまちを元気にすることを目指し、2023年5月に神戸市と事業連携協定を締結。これまでに、Fear, and Loathing in Las Vegasが主催する音楽フェス『MEGA VEGAS』を毎年神戸市で開催し、会場でのグッズ売り上げの一部をチャリティとして市に寄付したほか、本フェスのチケットと神戸市内の飲食店の食事券をセットにした『ふるさと納税返礼品』を企画、展開するなど、音楽をきっかけにした神戸市の地域振興と来訪者の促進に取り組んできた。

WMJは神戸スティーラーズならびにキリンビールと共に、今後も音楽やスポーツの楽しさを通じて「神戸のひとやまちをさらに元気にできるような取り組み」を継続的に展開していくという。

・神戸市長 久元喜造 コメント

本市とパートナーシップ関係にある民間企業3社がタッグを組み、スポーツ・音楽・食の融合した魅力的なコンテンツが提供されることで、多くの人が神戸を訪れ、神戸のスポーツ・音楽を楽しんでいただく機会となることを期待します。

・ワーナーミュージック・ジャパン 代表取締役兼CEO 岡田武士 コメント

当社は2023年5月より神戸市と事業連携協定を結び、音楽で地域の文化や経済をさらに元気にするためのお手伝いをさせていただいてまいりました。この度、神戸市と同様に連携する民間企業3社がつながったことで、今後は音楽、スポーツ、食を融合した、他にはないさらにユニークな体験や機会を生み出す可能性が広がったことを大変嬉しく思います。

