¡Ö³§¤µ¤ó¤ªåºÎï¤¹¤®¤Æ...¡×80Ç¯Âå¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë½¸¹ç! ËÙ±Û³Ø±àÆ±µéÀ¸¤Î¹ë²Ú5¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÁÇÅ¨½÷»Ò¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ð¤«¤ê¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î°¡´õ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ËÙ±Û³Ø±à¤ÇÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¹ë²Ú5¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¡´õ¤Ï¡ÖºòÈÕ¤Ï2024Ç¯ºÇ¸å¤ÎËþ·î¡¢ ¥³¡¼¥ë¥É¥à¡¼¥ó¤¬Ìë¶õ¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿Æü¡£¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¶¦¤Ë¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤¬2ÉÊ¤¯¤é¤¤ºî¤Ã¤Æ»ý¤Á´ó¤ê¡¢Í¾¤ë¤ÈÉ¬¤º¤ªÊÛÅö¤Ë¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬ËÙ±Û¥ë¡¼¥ë¡×¤È¡¢ËÙ±Û³Ø±à¤ÇÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¡¢»³À¥¤Þ¤ß¡¢¿¹¹âÀéÎ¤¡¢¸µ¾¯½÷Ââ¤ÎÍõÅÄÈþË¤µ¤ó¡¢¸µ²Î¼ê¤Îº£°æËãµ¯»Ò¤µ¤ó¤È¿©»ö²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡ÖÏÃÂê¤Ï¡¢°ÂÄê¤Î·ò¹¯¥Í¥¿¤ä¤éÍèÇ¯°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¥ê¥¹¥È¡¢ÀÎ²û¤«¤·¤¤»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë¡¢¤´ÈÓ¤Î¤Ï¤Ê¤·¡£¿·¤¿¤Ê¥ì¥·¥Ô¤òÃÎ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç³Ú¤·¤µËþºÜ¡×¤È¡¢Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤È¿©Âî¤ò°Ï¤ß¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬Á÷¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤ªåºÎï¤¹¤®¤Æ¡£»ä¤â¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÇ¯Îð¤Î½Å¤ÍÊý¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í!¡×¡Ö³§¤µ¤óÁÇÅ¨¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡¼¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ð¤«¤ê¡¢¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨½÷»Ò¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍõÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤Î¿©»ö²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡