【甲化人間】12月12日 連載開始

「甲化人間」

講談社のコミック配信サイト「ヤンマガWeb」にて連載中のマンガ「甲化人間」の第1話に関するポストがSNSのXにて11万いいねを獲得した。

「甲化人間」は漫画家のハヤシロウ氏による作品で12月12日より連載を開始した。「ヤンマガWeb」では第3話までが公開されているが、第1話を画像としてポストした投稿が11万いいね、1.2万のリポストを集めた。

これを記念しハヤシロウ氏と編集長および作品担当者のコメントが公開。「ヤンマガWeb」では第2話までの無料公開が行なわれており、次回にあたる第4話は12月19日に更新予定となっている。

作者 ハヤシロウ氏のコメント

甲化人間を読んでいただきありがとうございます! 1話目からたくさんの反響があってうれしいです! めっちゃ「ハヤシロウ」と「甲化人間」でエゴサしてました! 1話だけの情報量でテーマややりたい事を読み解いてくださってる方が結構いて驚きました! サイ・ヤングの件でも指摘ををいただきましたが安心してください! その部分まで回収できたらなと思っています! 面白かった、泣いた、という感想もとても励みになります! これからも甲化人間をよろしくお願いします!

編集長のコメント

久々の骨太SF! エロ・異世界系が強いヤンマガWebで、あらゆる数値をぶっちぎりで更新してくれた超期待の新連載です。

作品担当者のコメント

あまりのバズりっぷりに驚いています。ハヤシロウ先生の尖った才能がしっかりと読者の方々に刺さって嬉しいです。Xで大反響だったハヤシロウ先生の過去読み切り「黒い涙」、「目からビーム」もヤンマガWebで公開中なので、ぜひそちらも読んでファンになっていただけたら!

【無料公開中】

□「甲化人間」第1話のページ

□「甲化人間」第2話のページ

あらすじ

「お前も学校出たら甲化するんだぞ」──脳を機械の器に移し替え、第二の人生を謳歌する“甲化”。周りがどんどん甲化していく中、女子高生のマコトはどうしてもその状況を受け入れられずにいた。しかしそんなマコトのもとに、甲化へのレンジスタンス活動を行う女性が現れ‥‥!? そして彼女が口にした衝撃の事実とは──。信じていた日常が崩壊する、近未来SFバトルアクション!

