BABYMONSTER、初の制服スタイリングを披露！新曲「Really Like You」MVを予告

■デビュー後初のワールドツアーに対する自信のコメントも!「皆さんが観たかったすべてのものをコンサートで観ることができる」

BABYMONSTERのコメント動画が、YGエンターテインメントのSNSに投稿され、メンバーが1stフルアルバム『DRIP』収録曲「Really Like You」のMVを予告。さらに、近づくワールドツアーの期待ポイントを紹介し、グローバルファンの目を虜にした。

「Really Like You」は、グルーヴィーなサウンドが目立つ90年代ヒップホップ、R&Bスタイルの曲。好きな相手に向けたときめきと初々しい心を歌詞に溶かしている。この日、映像の中のBABYMONSTERは、初めて披露する制服スタイリング、学校を思わせるセットなどを公開し、変身を予感させた。

「Really Like You」は、1stフルアルバム『DRIP』から4本目となるMV。先立って公開されたダブルタイトル曲「DRIP」「CLIK CLAK」と後続曲「Love In My Heart」MVには、それぞれ異なるムードが感覚的な映像美で盛り込まれており、グループの多彩な音楽世界を表現。それらに続くあらたなMVにも大きな関心が集まっている。

動画では、BABYMONSTERのデビュー後初となるワールドツアーについての発言も。メンバーたちは「本当に多くのことを準備している」「初めてのコンサートであるだけにバンドライブで準備しているので、たくさん期待していただいても良いと思う」と、観客に最上の舞台をプレゼントするために練習に邁進中であると近況を伝えた。

また「Really Like You」のパフォーマンスをはじめ、アルバム『DRIP』収録曲を含む豊かなセットリストも予告。「皆さんが観たかったすべてのものをコンサートで観ることができる」と格別な自信を表し、コンサートに対する期待感を増幅させた。

BABYMONSTERは、2025年1月25日・26日、ソウルKSPO DOMEで『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR<HELLO MONSTERS>IN SEOUL』を開催し、デビュー後初のワールドツアーをスタート。続いて米国のニューアーク、ロサンゼルス、日本の神奈川、愛知、大阪、福岡などに足を運び、グローバルな活動を展開する。

リリース情報

2024.11.02 ON SALE

ALBUM『DRIP』

※韓国発売日:11月1日

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/