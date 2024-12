ボカロPのツミキとの音楽ユニットNOMELON NOLEMONのボーカルとしても活動しており、TVアニメ「うる星やつら」オープニング・テーマ曲「バイマイダーリンfeat.みきまりあ、ニト。」も務めているみきまりあが、1stフルアルバム『i my PINK』を12月18日にリリースした。H&Bシンガーソングライター(H&B:hyperpop、R&B)みきまりあの自身初となるアルバム『i my PINK』は、配信リリースとともにタワーレコードにて全国流通にてCDも発売となっている。アルバムリリースに伴いソロでは約1年ぶりとなるワンマンライブが2025年1月17日(金)に開催となる。

『i my PINK』

みきまりあ『i my PINK』リリース記念ONEMAN LIVE「i my me mine 」



2025年1月17日(金)@ Spotify O-nestopen/start 18:00/19:00チケット https://t.livepocket.jp/e/spmjb