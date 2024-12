イーロン・マスク氏はX(旧Twitter)上で、「ハッシュタグの使用をやめてほしい」と発言し、注目を集めている。同氏は、以前もハッシュタグ機能の廃止に賛意を示していた。

マスク氏は、Xユーザーがハッシュタグの使用について、生成AI「Grok」に尋ねたとするポストを引用する形で、「ハッシュタグの使用はやめてほしい。システムにはもう必要ないし、見た目も悪い」(Please stop using hashtags. The system doesn’t need them anymore and they look ugly)と投稿した。

同氏は、以前にもXユーザーが「ハッシュタグはなくすべきだと思う」というポストに「イエス」と返答しており、あらためてハッシュタグは不要だというスタンスを示した形だ。しかし、本稿掲載時点では、Xから公式なアナウンスはないため、実際にハッシュタグが廃止されるかはどうかはまだ不透明な状況だ。