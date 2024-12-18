¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¾åÂôÄ¾Ç·¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö10¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï18Æü¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡¢3A¥¦¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö10¡×¡£3Ç¯°Ê¾å¡¢Áí³Û7²¯±ßÄ¶¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¸ÅÁãÆüËÜ¥Ï¥à¤äÊÆ¹ñ»ÄÎ±¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÁèÃ¥Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¾åÂô¤ÏÀéÍÕ¡¦ÀìÂç¾¾¸Í¹â¤«¤é2012Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþ¤ê¤·¡¢21Ç¯¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄÌ»»70¾¡¤òµó¤²¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊÆµå³¦¤ËÄ©Àï¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢2»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë