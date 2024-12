Image: Shutterstock

Lifehacker 2024年10月11日掲載の記事より転載

日常の業務にAIを導入することで、特にメール管理において、大きな変化をもたらす可能性があります。

もしGmailユーザーであれば、GoogleのAIモデルであるGeminiを使用して、メールを効率化して生産性を向上させましょう。その方法を5つご紹介します。

1.Google WorkspaceのGemini拡張機能を有効にする

GoogleのGeminiはブレインストーミング、ライティング、リサーチといった日常的なタスクにも役立ちます。

しかし、GeminiがChatGPTのような他のツールに対して持つ利点の一つは、Google Workspaceとの統合です。

これにより、Gemini内でGmailやその他のWorkspaceツールにアクセスできるようになります。

このGemini拡張機能により、指示に対してより個別化された回答を得ることができます。

有効化すると、GeminiはGmailの受信トレイやGoogle Docs、Google DriveなどのWorkspaceツールにアクセスできるようになります。

Google Workspaceツールを有効にしてGeminiでGmailにアクセスするには、次の手順を行います。

(1)ブラウザでGeminiを起動し、Gmailで使用しているのと同じGoogleアカウントにサインインしていることを確認。 (2)「設定」>「拡張機能」に移動してください。 新しいウィンドウが開く。 (3)Google Workspace拡張機能を切り替え、次に表示されるポップアップで「続行」をクリックしてください。

2.Geminiを使ってメールを要約する

受信トレイを埋め尽くしているニュースレター、読もうと思ってもなかなか手がつかないもの、ありますよね? Geminiに要約させれば、こういったメールも把握することができます。

以下はGeminiでメールを要約する方法の例です。

(1)Geminiのテキストボックスに「@」と入力し、「Gmail」を選択。 (2)特定の日または期間に受信したニュースレターの要約をGeminiに要求する。たとえば、「@Gmail 今週受信したニュースレターの要約を教えてください」と伝える (3)Gmailを開くことなく、メールの要約を確認可能。ただし、もし全文を読みたい場合は、特定のメールへのリンクをクリックすれば、Gmailの受信トレイで簡単に読むことができる。

特定の送信者からのメールを要約するために、Geminiを使うこともできます。

テキストボックスに「@Gmail」と入力し、Geminiに特定の送信者からのメールや特定の件名のメールを要約するように指示します。

これにより、いくつものメールを精査することなく、重要なやりとりを把握するのに役立ちます。

3.Geminiで特定のメールを検索する

GeminiでGmailを利用するメリットは、特定のメールを迅速に見つけることです。これにより、特に多くのメールを処理しなければならない場合に、Gmailの受信トレイを延々とスクロールしたり検索したりする手間を省けます。

「@Gmail Dan Silvestreから受信したすべてのメールを検索してください」

Geminiに特定の送信者、日付、または件名のメールを見つけるように指示できます。Geminiは、検索条件に一致する関連メールのリストを提供します。

4.Geminiでメールを下書きする

Geminiを使ってメールを下書きできます。ただし、Geminiがメッセージのすべてのニュアンスを捉えられない可能性があるため、送信する前に下書きを編集しましょう。

Geminiでメールを下書きする方法の例をご紹介します。

(1)「@Gmail」コマンドを使って、特定の日に受信したすべてのメールをGeminiにリストアップさせる。 (2)次に、指定した送信者からのメールに対する返信をGeminiに下書きするように指示する。たとえば、このように指示することが可能。「@Gmail Caroline Doonerからのメールに対する返信を下書きしてください。」 (3)下書きを自分で編集することもできますし、テキストの下にある「返信内容を修正」オプションをクリックして、カジュアル、プロフェッショナル、シンプル、短く、または長く、と変更する。 (4)満足のいくメールの下書きが完成したら、テキストの下にある「共有」アイコンをクリックし、「Gmailに下書き」を選択して下書きをGmailにエクスポートする。そこから、送信先を追加して「送信」をクリックする。

5.情報をスプレッドシートに出力する

Gmailのメールを、スプレッドシートに出力することができます。

メールを有用なデータに変える方法は次の通りです。

(1)Geminiで特定のメールを検索する(AIに関するメールなど) (2)Geminiは関連するメールのリストを検索して表示。「上記の情報を日付ごとに表に整理してください」と指示をする。 (3)テーブルの下にある「Google スプレッドシートにエクスポート」をクリックすることで、Google スプレッドシートを使用して自動的にスプレッドシートを作成する。 (4)または、テーブルの下にある「共有」アイコンをクリックし、情報をドキュメント形式で取得したい場合は「Google ドキュメントにエクスポート」を選択。この機能を使用して、特定のメールからデータを抽出し、自動的にスプレッドシートに整理する。

「Gmail時短術」3選|メール整理の負担を減らし、使いやすくなる設定は? | ライフハッカー・ジャパン

Gmailを「時短」せよ!仕事の効率を改善する7つのメールアクション【今日のワークハック】 | ライフハッカー・ジャパン

Original Article: You'll Never Use Gmail the Same Way After Applying These 5 Gemini Tricks by MakeUseOf

Image: Shutterstock