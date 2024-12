〈食通のふるさと納税〉食べログフォロワー数No.1の川井潤がリピートする、最高のTKGを味わえる「卵」

川井潤さんに「ふるさと納税」で選べる“とっておきの逸品”を教えてもらいました。

〈食通のふるさと納税〉

すっかり定着した「ふるさと納税」ですが、気がつけば毎年同じ物を選んでいてマンネリ、という方も多いのでは? そこで、グルメなあの人に「ふるさと納税」で選べる“とっておきの逸品”を教えてもらいました。

教えてくれる人

川井 潤

フジテレビ「料理の鉄人」企画ブレーン(1993年〜99年)。元(株)博報堂DYメディアパートナーズ。現在は、渋谷区CFO(Chief Food Officer)として渋谷区にあるおいしい店の啓蒙・誘致、区独自の商品プロデュースほか食品関連企業、IT会社、広告代理店などのアドバイザーを務める。滋賀県彦根市、その他エリア等これまでの企画ノウハウを活かして「地域サポート」も行っている。

最愛のリピートはこれ!

いちえん農場でとれた新鮮な「土佐ジロー卵」

川井さんが選んだのは高知県・四万十市にあるいちえん農場の濃厚でコクのある「土佐ジロー卵」です。限りなく自然に近い状態で飼育しているため、黄身の色も自然で昔ながらの濃厚でコクのある本物の「鶏の卵」。1個40g前後と、とても小さな卵ですが、黄身の大きさはMサイズの卵のものとほぼ同じです。卵本来の風味やコクがあり、それでいてしつこくなくあっさりとした味わいを楽しめます。

写真はイメージ

小ぶりなサイズ

川井さん

四万十の河口付近にある5万平米の広い敷地で放し飼いされ、とうもろこし・大豆など与えられる飼料以外にも、そこに生えている無農薬の野菜などを食べて育った土佐ジローの濃厚な卵。実際に現地に行って農場も見せていただきました。

おすすめの食べ方

優しい色の黄身

濃厚な味わい

川井さん

卵かけご飯、オムレツ、たまごサンドなど。

■寄付先

高知県 四万十市

■購入先

楽天市場

ふるさとチョイス

etc.

その他のおすすめ商品

真穴みかん〈貴賓〉特級

愛媛県・八幡浜市の「真穴みかん」の最高級ブランド「貴賓」の特級みかんは、真穴地区で生産される約7千トンのみかんの中から、わずか数%しか採ることのできない厳選された極甘・薄皮のみかんです。一口ほおばると果肉を包む皮が薄いため、口の中でとろけるような食感とコクのある甘みが広がります。その後程よい酸味の爽やかな余韻が楽しめます。

貴賓

川井さん

愛媛県八幡浜「真穴地区」の温州みかんの中でほんの数%しか選ばれない最高級ブランドの「貴賓」。入手困難な人気のみかん。果肉を包む薄皮がおいしさを引き出し、甘さと酸味のバランスが絶妙。

おすすめの食べ方

皮が薄く小ぶりなみかん

甘みが強い!

川井さん

みかんとして普通に食べるのが最高です。

■寄付先

愛媛県 八幡浜市

■購入先

楽天市場

ふるさとチョイス

さとふる

etc.

むき身 カット生 紅ずわいがに(ハーフポーション)

最新冷凍技術で次元の異なる鮮度を実現した、鮮魚丸松の上質な「紅ずわいがに」。福井県越前沖で収獲されたものを、水揚げしたその日に加工しています。身が取り出しやすいハーフポーション(半分だけ殻がついている半むき身)なので、解凍するだけで手間なく楽しめます。殻が半分ついているので、刺身、かに鍋や天ぷら、焼きがになどさまざまな料理に重宝しそう。まるで水揚げしたてのような新鮮な紅ずわいがにの、ぷっくり柔らかい食感と甘みを堪能してください。

紅ずわいがに

川井さん

この季節ならではの蟹の本場越前の「紅ずわいがに」が食べやすく殻がカットされています。

おすすめの楽しみ方

お刺身

焼き蟹

川井 潤さん

刺身で食べてもおいしいですが、少し火を入れた蟹なべ、蟹の天ぷら、焼き蟹、の方が甘みが増しておいしくいただけます。

■寄付先

福井県 福井市

■購入先

楽天市場

ふるさとチョイス

etc.

文:川井 潤、食べログマガジン編集部

撮影:溝口智彦



