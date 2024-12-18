中国初の外資独資３級総合病院に業務許可 天津市

【新華社天津12月18日】中国天津市は16日、外資独資の鵬瑞利総合医院（天津鵬瑞利医院）に対し、医療レベルが最も高い3級総合病院の医療機関業務許可証を発行し、同病院は国内初の外資独資3級総合医院となった。

中国国家衛生健康委員会、商務部、国家中医薬管理局、国家疾病予防制御局の4部門は11月末、「外資独資病院の拡大開放試行事業計画」を発表した。この前、関係部門も北京市や天津市、上海市などで外資独資病院の設立を許可していた（中国伝統医学系病院の設立、公立病院の合併・買収は除く）。

天津鵬瑞利医院はシンガポールの総合不動産・ヘルスケア企業、鵬瑞利グループが約10億元（1元＝約21円）を投資して建設した。病床数は500床で骨科（整形外科）や眼科、耳鼻咽喉科などの専門科を備えるほか、国際部を設置し、京津冀（北京・天津・河北2市1省）地域の優位性を活用してサービスの範囲を拡大していく。

鵬瑞利集団の董事長兼最高経営責任者（CEO）の潘錫源（はん・しゃくげん）氏は、「われわれは中国の医療・健康市場の将来性に自信を持っている。外資と地元病院の交流・協力を積極的に推進し、海外の医療専門家や医療技術の導入を強化して政府の公共医療サービスを補完していく」と述べた。（記者/李帥）