トレンドを気軽に取り入れやすく、幅広い年代で身につけられているプチプラアクセサリー。いつものコーディネートに上手にプラスすればおしゃれを格上げさせられる反面、これは逆に老けて見えてしまうかもというNGコーデも。どうしたら老け見せを回避できる⁈大人の女性に向けたアクセサリーストア「MUK(エムユーケー)」を展開するアクセサリー選びのプロ「ムカイ」スタッフさんに「大人のプチプラアクセサリーの選び方」を教えてもらいました!

パール&チェーンセラミックポストピアス/樹脂ノンホールイヤリング

ラインストーンステンレスリング

華奢ウェーブシルバーリング

シルバーランダムフープピアス

フェイクパールフープイヤーカフ

一粒パールシルバーリング

パール×ゴールドシンプルピアス

ランダムパールデザインブレス

パールカーブゴールドピアス

■どうして老け見えはおこってしまうの?photo:パール&チェーンセラミックポストピアス/樹脂ノンホールイヤリング¥2,750(MUK)■〇全体のアンバランスさを見極めてアイテム自体は可愛いのに、なぜか老け見えしてしまう原因は、色やテイストが統一されていないなど全体のアンバランスさ。バストアップだけでなく、全身を鏡で見直すなど、バランスが取れているかを確認しましょう。また、たくさんつけ過ぎてしまうのも避けたいポイントです。■〇かつて流行していたデザインアイテムはメインにしない気を付けたいのは、プチプラアイテムではなく、ともに合わせているアイテムということも。若い頃にお気に入りだった流行のデザインのアクセは野暮ったく見えてしまうこともあります。また、変色や劣化しているものはどうしても古く見えてしまいがちなので、いくら可愛くても避けたほうがよいでしょう。(ムカイ 企画営業 土屋尚美さん)定番のデザインやジュエリーなどはリバイバルブームなどもあるので、セレクトのバランスが大事です。■トレンドを上手に取り入れてコーディネートに自信をphoto:ラインストーンステンレスリング¥2,090(MUK)他のアクセサリーやファッションアイテムとの相性も抜群で、シーンを問わずに身につけられるシンプルなラインストーンのステンレスリング。■〇若い方向けかもと躊躇せずにさりげないアイテムから取り入れる自分の年代にあっているのかな…?と悩んでしまいがちですが、そんなときは、控えめな色やデザインのアイテムを選んだり、リングや耳回りなどさりげなく見える部分からトレンドを取り入れたりするのがおすすめ。まずは気軽にトライしてみましょう。軽やかなステンレスアクセサリーは日常生活の邪魔にならないので、気軽に取り入れてみて。(ムカイ 東日本営業部 中村幸さん)photo:華奢ウェーブシルバーリング \1,800(LAITUE)photo:シルバーランダムフープピアス \1,800(LAITUE)■〇イヤーカフはつけるとおしゃれ度が一気に上がるアイテム「一つ身につけるだけでおしゃれ感が出て、痛みもないストレスフリーなイヤーカフは、年齢関係なく使えるアイテム。若い世代はもちろん、40代だけでなく、50〜60代の方でも愛用されている方が多数。ただ、若見えになってしまうデザインもあるので、落ち着いたものから取り入れてみても。」(ムカイ バイヤー 河村彩香さん)photo:フェイクパールフープイヤーカフ \1,800(LAITUE)■パールアクセをつけるときはここに注意!■〇カジュアルに使いたいときは、全体をフォーマルと反対に!パールの1連ネックレスはその印象から見た目が冠婚葬祭になってしまいがち。「黒のワンピースなどフォーマルな雰囲気なものとは合わせず、反対のテイストであるカジュアルな服装に全振りすること。」(ムカイ 営業部 沼畑春香さん)「パール自体も、なるべくパールだけかパール×地金でデザインされたものにし、またカジュアルなアクセと組み合わせて印象を軽くします。」(ムカイ バイヤー 河村彩香さん)photo:一粒パールシルバーリング \1,800(LAITUE)photo:パール×ゴールドシンプルピアス \1,800(LAITUE)photo:ランダムパールデザインブレス \1,800(LAITUE)■〇オケージョンシーン用のパールを普段使いにするなら入園式や卒業式、披露宴やパーティなどのオケージョンシーン向けに購入するパールを普段使いできたら、と思う方も多いはず。普段使いもOKなスタイルは、シンプルな一粒ピアスやイヤリングや、デザインパールのアクセなど。パール粒が小さめだと合わせやすい傾向に。■「どんな時でも同じアクセサリー」とならないために手持ちの種類が少ないと、「どんな時でも同じアクセサリー」となってしまいがちですが、ファッションやヘアスタイル、メイクによって印象は異なるもの。組み合わせを少し変えるだけでも変化が出ます。例えばセットで購入したイヤリングとネックレスも、コーディネートやTPOにあわせてセットにしたり、それぞれ単品でつけたり。全体を見てバランスの良さを心がけて。photo:パールカーブゴールドピアス \1,800(LAITUE)コメント・写真協力/ムカイ“Shine with accessories at all scenes.”をテーマに、高品質で高感度なアクセサリーを提案。素材を生かしたモノづくりへのこだわりに定評アリ。WEBshop「MUK」、全国に520店舗以上を展開。写真協力/LAITUE@laitue_official東日本営業部・中村幸さん、営業マネージャー・沼畑春香さん、企画営業・土屋尚美さん、バイヤー・小松由佳さん、河村彩香さん(Puretre)取材・文=伊藤延枝