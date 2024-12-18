BLUE ENCOUNT、新曲「Bloody Liar」ジャケットおよびコメント公開「真っ直ぐに情熱的に描きました」
BLUE ENCOUNTが2025年1月15日、シングル「Bloody Liar」をリリースする。これに先駆けて1月12日に先行配信がスタートする同シングルのジャケット画像が公開となった。
◆BLUE ENCOUNT 画像 / 動画
9月にCDリリースされた「gifted」、11月リリースの「chang[e]」に続く3作品連続リリースのラストを飾る楽曲は「Bloody Liar」だ。同楽曲は先ごろ、オープニング主題歌を担当するTVアニメ『ババンババンバンバンパイア』の生配信番組にて情報が公開となったばかり。
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「この度、『ババンババンバンバンパイア』のオープニングテーマを担当するBLUE ENCOUNTです。
儚き悲哀を抱きしめる主人公の心を、真っ直ぐに情熱的に描きました。
あなたへ届きますように」
──田邊駿一(Vo, G / BLUE ENCOUNT)
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■シングル「Bloody Liar」
CD予約：https://BLUEENCOUNT.lnk.to/Bloody_Liar_CD
2025年1月12日 配信開始
※タイアップ：TVアニメ「ババンババンバンバンパイア」オープニングテーマ
【期間生産限定盤(CD+BD)】
SECL-3171-72 ￥1,800(税抜￥1,636)
・アニメ絵柄ワイドキャップステッカー
・＜20th anniversary tour 2024-2025「to B.E. continued」＞アフターパーティ応募ハガキ
▼CD
01. Bloody Liar
02. 新曲
03. Bloody Liar (TV size)
▼BD
特典映像
※ジャケット写真・カップリング楽曲・特典映像の詳細は後日発表
●法人別購入者特典
・Amazon：メガジャケ
・楽天：缶バッチ
・セブンネット：ピック
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング：L版生写真
■TVアニメ『ババンババンバンバンパイア』オープニングテーマ
▼TV放送
・テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠
2025年1月11日より毎週土曜 夜11時30分〜
・BS朝日
2025年1月12日より毎週日曜 深夜1時00分〜
・CSテレ朝チャンネル1
2025年1月19日より毎週日曜 夜9時30分〜
▼配信
・Netflixにて独占配信
2025年1月12日より毎週日曜〜
▼STAFF
原作：奥嶋ひろまさ『ババンババンバンバンパイア』(秋田書店「別冊少年チャンピオン」連載)
監督・脚本：川崎逸朗
助監督：球野たかひろ
キャラクターデザイン・総作画監督：番由紀子
サブキャラクターデザイン：南方麻奈美
総作画監督：増田俊介、清丸 悟
プロップデザイン：池森絵美、増田俊介、田村亮太
色彩設計：吉村智恵
美術監修：加藤 浩(ととにゃん)
美術監督：坂上裕文(ととにゃん)
美術設定：加藤 浩(ととにゃん) 浅見由一(ととにゃん)
撮影監督：小池里恵子(Assez Finaud Fabric.)
編集：平木大輔(Assez Finaud Fabric.)
2Dデザイン：池内 翔
3DCGディレクター：海瀬 大
特効：石原智美
音楽：市川 淳(Julydex)
音響効果：小山恭正
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
アニメーション制作：GAINA
オープニング主題歌：BLUE ENCOUNT「Bloody Liar」
▼CAST
森 蘭丸：浪川大輔
立野李仁：小林裕介
篠塚 葵：風間万裕子
篠塚 健(フランケン)：八代 拓
坂本梅太郎：小西克幸
山羽カオル：関根明良
森長可：中村悠一
・公式HP：https://bababa-anime.com
・公式X(twitter)：@bababa_anime
■5thアルバム『Alliance of Quintetto』
予約リンク：https://BLUEENCOUNT.lnk.to/5th_AL_CD
【初回限定盤】SECL-3173~74 ￥5,300(税込)
【通常盤】SECL-3175 ￥3,500(税込)
●法人別 購入特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：トート型エコバック
・TOWER RECORDS：スマホサイズステッカー
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング：スクエア缶バッジ
・応援店：A5クリアファイル
■＜20th anniversary ONEMAN TOUR＞ファイナル
02月08日(土) 東京・ガーデンシアター
open17:00 / start18:00
●チケット
全席指定 7,900円
関連リンク
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