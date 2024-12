GSEは、2D BOYが開発したパズルアドベンチャーゲーム『グーの惑星(TM)』の続編『グーの惑星(TM)2』の日本語パッケージ版を、Nintendo Switch(TM)で2024年11月28日に発売しました。

GSE『グーの惑星(TM)2』日本語パッケージ版

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)

■発売日 :2024年11月28日

■価格 :4,980円(税込5,478円)

■ジャンル :パズルアドベンチャー

■プレイ人数 :【オフライン時(TV/テーブルモード)】1-4

【オフライン時(携帯モード)】1

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

フランス語/イタリア語/ドイツ語/

スペイン語(スペイン・ラテンアメリカ)/

ポルトガル語(ブラジル)/ポーランド語/

ウクライナ語/ロシア語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :2DBOY

■CERO :B

GSEは、2D BOYが開発したパズルアドベンチャーゲーム『グーの惑星(TM)』の続編『グーの惑星(TM)2』の日本語パッケージ版を、Nintendo Switch(TM)で2024年11月28日に発売。

名作インディーゲーム『グーの惑星(TM)』に待望の続編がついに登場!GSEは、『グーの惑星(TM)2』の制作チーム2DBOYを独占インタビューする機会を得ました。

この貴重な機会に、プロデューサーRon Carmel氏とデザイナーKyle Gabler氏が、ゲームの長い開発プロセスを振り返り、その過程で得たさまざまな経験や思いをプレイヤーの皆さんと共有します。

新規プレイヤーも古くからのファンも、このインタビューは見逃せない内容が満載です!

【『グーの惑星(TM)2』のストーリー概要】

あれから15年、瞬く間に時は過ぎ、絶滅したと思われていた液体生物「グー」が地震でできた亀裂から再び現れました。

かつて倒産した「グーの惑星株式会社」は復活し、「グーの惑星団体」として再ブランド化。

環境保護を掲げるこの組織は、グー・ボールの回収活動を再開します。

ある日、彼らは水中にフックを降ろし、巨大な生物を引き上げます。

その生物はフックをつかむと、水面から飛び出し、宇宙に向かって火を噴きました。

10万年後、遠く離れた惑星の観測者がその光に引き寄せられ、望遠鏡でその遠い星をじっと見守ります……

(C) 2024 2DBOY. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post パズル好き必見!GSE『グーの惑星(TM)2』日本語パッケージ版 appeared first on Dtimes.