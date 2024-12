そろばん上達を祈願！白井そろばん博物館「はじき初め」

白井そろばん博物館は、2025年1月12日(日)に千葉県白井市 佛法寺にて、毎年恒例の新春イベント「はじき初め」を開催します。

白井そろばん博物館「はじき初め」

開催日 :2025年1月12日(日)10:00〜16:00

祈祷時間:10:00〜・11:00〜・12:00〜・13:30〜・14:30〜 各回70名限定

※1コマ30分程度

場所 :長命山佛法寺 千葉県白井市復987

料金 :御祈祷料1人700円(頂点おまもり付)

■開催概要

このイベントは、そろばんを愛用する多くの子どもたちや大人に向けて、そろばん上達を祈願する特別な機会です。

全国から集まる参加者の皆さまが、ここでしか手に入らない「頂点おまもり」を手にし、そろばんの技術向上に向けた新たな一歩を踏み出します。

■見どころ

(1) そろばん上達祈願で「頂点」を目指す!

自分のそろばんを持参してご祈祷を受けることで、緊張感とともに心新たに取り組むことができます。

特大の長尺そろばんも用意されており、誰でも参加可能です。

実際、この祈祷を受けた参加者が全国大会で日本一を獲得したとのエピソードもあります!

(2) 地域と文化が融合した特別な体験

そろばん教育を支えてきた、歴史深い白井市の象徴的な場所、佛法寺での開催です。

そろばん教育の伝統を未来へつなぐイベントです。

(3) 県外からの参加者も続々!

毎年多くの方が参加し、そろばんの普及と学習人口の拡大にも貢献しています。

県外からもこのイベントに参加する方がたくさんいらっしゃいます。

■白井そろばん博物館 概要

白井そろばん博物館は、一般財団法人全国珠算連盟が運営する日本で唯一の常設そろばん博物館です。

そろばんの振興と日本全国、世界各国へそろばん教育を発展させるために様々な活動を行っています。

代表者 :白井そろばん博物館 館長

(一般財団法人全国珠算連盟 理事長) 石戸 謙一

所在地 :〒270-1422 千葉県白井市復1459-12

設立 :2011年5月22日

