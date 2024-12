日本損害保険協会では、2024年11月29日(金)現在の令和6年台風第10号による災害に係る各種損害保険の支払件数・支払保険金等を取りまとめました。

令和6年台風第10号による災害に係る各種損害保険の 支払件数・支払保険金等について

日本損害保険協会では、2024年11月29日(金)現在の令和6年台風第10号による災害に係る各種損害保険の支払件数・支払保険金等を取りまとめました。

■令和6年台風第10号(2024年8月28日〜9月1日)

【11月29日現在:日本損害保険協会会員会社・外国損害保険協会会員会社等合計】

●車両保険(商品車含む)

事故受付件数(件)(注1):8,013

支払件数(件)(注2) :6,541

支払保険金(千円)(注2):4,881,811

●火災保険

事故受付件数(件)(注1):78,142

支払件数(件)(注2) :67,386

支払保険金(千円)(注2):43,802,784

●新種保険(傷害保険含む)

事故受付件数(件)(注1):3,484

支払件数(件)(注2) :3,091

支払保険金(千円)(注2):2,176,744

●合計

事故受付件数(件)(注1):89,639

支払件数(件)(注2) :77,018

支払保険金(千円)(注2):50,861,339

(注1)「事故受付件数」には、事故に関する調査のご依頼のほか、各種損害保険の補償内容・お客様の契約に関するご相談・お問い合わせなども含まれます。

(注2)「支払件数」・「支払保険金」は見込を含む数値のため、実績値とは異なります。

