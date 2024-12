平日限定 こどもチケットが半額！神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「3時からチケット」

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールでは、2025年1月14日(火)〜2月28日(金)の期間中、平日午後3時以降の入館で、こどもチケットが半額になる「3時からチケット」を販売します。

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール「3時からチケット」

期間 :2025年1月14日(火)〜2月28日(金)の平日午後3時以降

内容 :午後3時以降にミュージアムに入館するお子様

(1歳〜小学生)のチケットを半額で販売

価格 :1,000円(税込/通常価格 2,000円)

購入方法:事前に公式ホームページから購入ください

公式ホームページURL: https://www.kobe-anpanman.jp/

その他 :入館の7日前の午前10時から販売開始します。

障がい者割引との併用はできません。

こども(1歳〜小学生)のみでのご入館はできません。

必ず保護者同伴でご入館ください。

「バイキンひみつ基地」や「レールトレインSLマン」は

当日いつでも利用できます。

2月17日(月)〜20日(木)は全館休業です。

午後3時以降も、アンパンマンたちのステージやお面工作など、イベントが盛りだくさん。

午後3時以降も、アンパンマンたちのステージやお面工作など、イベントが盛りだくさん。

■開催中のイベント ※画像はイメージです

ステージ「アンパンマンとキラキラ海の冒険!」 ※画像はイメージです

キャラクターグリーティング ※画像はイメージです

神戸限定アンパンマン・ばいきんまんのお面工作 ※画像はイメージです

紙しばい ※画像はイメージです

午後3時以降も、海と冒険をテーマにしたステージ「アンパンマンとキラキラ海の冒険!」やキャラクターグリーティング、神戸限定のお面工作を開催。

また、1F ショッピングモールでは2025年1月16日(木)〜2月7日(金)の期間、オリジナルジッパーバッグがもらえる「おかいものキャンペーン」を開催します。

<お問合せ先>

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-2

TEL: 078-341-8855

