子どもたちならではの視点の作品多数！日本損害保険協会 第21回「ぼうさい探検隊マップコンクール」

第21回「小学生のぼうさい探検隊マップコンクール」

日本損害保険協会は、第21回「小学生のぼうさい探検隊マップコンクール」の入選作品(入賞22作品・佳作60作品)を決定。

全国の小学校、子ども会、児童館など、419団体から、7,590人が参加し、1,413作品が寄せられました。

応募作品の傾向として、高齢者や車いす利用者など、様々な人の立場で災害発生時に取るべき行動を想定して作成された作品や、道路の小さなヒビ割れなど、大人が一見するだけでは見逃してしまうような、子どもたちならではの視点で気づいた点を指摘した作品が多数ありました。

また、地形の特徴や四季、火山の危険性や熊の出没ポイントなど、地域特性に基づいた実用性の高い作品もあり、子どもならではの視点から発見した地域の危険性・安全性について、地域の人に知ってもらい、活用してもらおうという気持ちが感じられました。

入賞22作品については、審査員の講評等を取りまとめた表彰動画を、2025年1月下旬に同協会ホームページで公表する予定です。

※「小学生のぼうさい探検隊マップコンクール」とは

子どもたちがまちを探検しながら、まちにある防災、防犯、交通安全に関係のある施設や設備を発見し、マップにまとめる実践的安全教育プログラムです。

2004年から、毎年、マップコンクールを開催し、優れたマップを表彰しています。

