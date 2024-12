坂本龍一、37年間におよぶインタビューを1冊に収録『インタビュー：坂本龍一』刊行へ

書籍『インタビュー:坂本龍一』が12月17日にリットーミュージックより刊行された。

【写真】若かりし頃の姿も『インタビュー:坂本龍一』を試し読み

本書はリットーミュージックの音楽雑誌『キーボード・マガジン』と『サウンド&レコーディング・マガジン』に掲載された坂本龍一のインタビューを1冊にまとめたもの。最も古い記事は『キーボード・マガジン 1980年2月号』で、YMOのアメリカ・ヨーロッパ・ツアーについて語られている。

コンサート関連では『Ryuichi Sakamoto TOUR IN '90 BEAUTY』『HEARTBEAT JAPAN TOUR '92』、1993年東京ドームでの“テクノドン”ライブ、『PLAYING THE PIANO/05』『Playing The Piano 2009 Japan Self Selected』、2013年の細野晴臣とのデュオ・ライブなどのインタビューを収録。

さらに坂本龍一自身による連載“skmt 2013 to 2014”も収めた。最後の記事は『キーボード・マガジン 2017年10月号』の特集「映画音楽の技法」で、全68本を掲載している。

坂本龍一がどのようにして音楽と向き合い、どのような手法で音楽を創造したのかを記録した貴重なアーカイブ的本書。世界の音楽シーンに影響を与えた偉大な音楽家の足跡と功績をあらためて再確認できる書籍だ。

(文=リアルサウンド ブック編集部)