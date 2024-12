ビデオゲームの世界を舞台としたのオリジナル・アニメーションシリーズ「シークレット・レベル」のシーズン2が製作されることが発表された。2024年12月10日に配信されたばかりのシーズン1は、初週1週間でPrime Videoの新作アニメーション・シリーズ史上最大のヒットを記録している。

「シークレット・レベル」は、エピソードごとに異なる人気ゲームの世界を舞台に描かれる全15話の新しい大人向けのオリジナル・アンソロジー・アニメーション作品。『』、『ソニック・ザ・ムービー』シリーズのティム・ミラーがクリエイター/製作総指揮を務めている。12月10日より前半の8エピソードが配信開始となり、12月17日より後半の7エピソードが配信開始された。

©Amazon MGM Studios ©Amazon MGM Studios ©Amazon MGM Studios ©Amazon MGM Studios ©Amazon MGM Studios

15以上のゲームタイトルが一堂に会すシーズン1の各エピソードタイトルと解説は以下の通りだ。

「シークレット・レベル」シーズン1 全エピソード一覧 エピソード1 - ダンジョンズ&ドラゴンズ ~女王の揺りかご~ドラゴン教団を追う冒険者の一団は、邪悪な力に取りつかれている少年を救出する。 エピソード2 - 師父 ~命が果てるまで~復讐に燃える若き武道家は、その執念がもたらす真の代償を知る。 エピソード3 - ニュー・ワールド ~過去と未来の王~征服を目指す王が軍隊も手がかりも持たずに謎の島に漂着する。目的を見つけるには、永遠という時間が必要かもしれない。 エピソード4 - アンリアル・トーナメント ~ザン~企業による支配に反旗を翻した採掘ロボットたちは、生き残りを懸けて死のアリーナで戦うことを強いられる。 エピソード5 - ウォーハンマー40000 ~恐怖を知らざる者に~遠い未来の暗い闇の中で、遺伝子操作されたある兵士は何世紀にもわたり最前線で戦ってきた。彼は仲間と共にミュータントの魔術師を追い詰めながら、自身の遺産と向き合う。 エピソード6 - パックマン ~サークル~巨大な迷路に閉じ込められ、ゴーストに追われる謎の球体が、脱出を手伝わせるために戦士を召喚する。 エピソード7 - クロスファイア ~好敵手~巨大ハリケーンが接近する中、2つの敵対する傭兵組織が衝突する。大義というビジョンに突き動かされ、両陣営は命懸けで対峙する。 エピソード8 - アーマード・コア ~アセット・マネジメント~凍てつく辺境の世界で、伝説のパイロットは最新の任務が自身を何十年も悩ませてきた悪魔の正体を突き止める鍵となるかもしれないことを知る。 エピソード9 - アウター・ワールド ~大切な友達~銀河の果てで生きる天涯孤独な少年は、愛する少女との再会を期待して宇宙を渡り、冷酷な巨大企業の仕事に従事する。 エピソード10 - ロックマン ~始まりの物語~天才発明家ライト博士が造ったロボットが乗っ取られ、メガシティを破壊して回る中、謙虚な助手のロボットは永遠の平和のために戦うことを夢見ている。 エピソード11 - エクソダス ~オデッセイ~家を飛び出した娘を捜し、メカニックが時間と闘いながら銀河の辺境を横断する。 エピソード12 - スぺランキー ~冒険の数々~2人の冒険家は、あらゆるものが幾度となく殺しにかかってくる洞窟の世界で、自分たちの目的について思いを巡らせる。 エピソード13 - コンコード ~インプラカブル号の物語~キャシディ船長率いるフリーガンナーの一行は、一世一代の盗みを成功させようとしている。そして今、彼らが自由を手にするのを阻むのは、強大な艦隊と宇宙を分断する宇宙嵐だけだ。 エピソード14 - 王者栄耀 ~万物の道~親を亡くした天才少年が、街を支配する全知全能の人工知能に挑む。 エピソード15 - プレイタイム ~フルフィルメント~配達員のオーは、ポイントを稼ぐために退屈な仕事をひたすらこなしているが、謎の人物から奇妙な荷物を託されると、その荷物を手に入れようとする権力者たちから追われることとなる。 「シークレット・レベル」シーズン1 声優陣一覧 アーノルド・シュワルツェネッガー(『ターミネーター』シリーズ) キアヌ・リーブス(『ジョン・ウィック』) ケヴィン・ハート(『ジュマンジ』) テムエラ・モリソン(『スター・ウォーズ』シリーズ、『アクアマン』) アリアナ・グリーンブラット(『バービー』) エミリー・スワロー(『マンダロリアン』) ガブリエル・ルナ(『THE LAST OF US』、『ターミネーター:ニュー・フェイト』 リッキー・ウィトル(『アメリカン・ゴッズ』) パトリック・シュワルツェネッガー(『ジェン・ブイ』) マール・ダンドリッジ(『THE LAST OF US』) クローディア・ドゥーミット(『ザ・ボーイズ』) アデワレ・アキンヌオイ=アグバジェ(『ヒズ・ダーク・マテリアルズ』) クライヴ・スタンデン(『ヴァイキング~海の覇者たち~』) ローラ・ベイリー(『ヴォクス・マキナの伝説』) マイケル・ビーチ(『タルサ・キング』) ほか

「シークレット・レベル」はPrime Videoにて独占配信中。