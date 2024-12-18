¡ÖÅ·°æ¤¬Äã¤¤¤Ç¤¹¤Í¾Ð¡×à196¡õ180¥»¥ó¥Áá¸µ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃË½÷¥¨¡¼¥¹¤¬¶ÃØ³2S¡ÖÀ¨¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡ÖºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó!!¡×
¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë°áÁõ¤Ç2¿Í¤¬ÊÂ¤Ö¤È¡Ä
¡¡¸µÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀî¹ç½Ó°ì¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àî¹ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤µ¤ó¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼!inÊ¡²¬¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À2¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Ï²¼¤é¤·¤¾ì½ê¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¿ÈÄ¹196¥»¥ó¥Á¤ÎÀî¹ç¤µ¤ó¤È¡¢180¥»¥ó¥Á¤Î¸Å²ì¤µ¤ó¡£Å·°æ¤ËÆ¬¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¡¢¹â¿ÈÄ¹¤Ê2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³¨¤Ë¤Ê¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÅ·°æ¤¬Äã¤¤¤Ç¤¹¤Í¾Ð¡×¡Ö¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢À¨¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡ÖºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó!!¡×¡ÖÇØ¤¬¹â¤¤¿ÍÆ±»Î¡¢³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£