■FENDIのウィンターホリデー2024コレクションを着用した目黒に「めめ×FENDI最高!」「似合っています」「Beautiful」

【写真】目黒蓮の美しい横顔が映える「FENDI」ショット

「FENDI(フェンディ)」公式Instagramで、ブランドのジャパンメンズブランドアンバサダーを務める目黒蓮(Snow Man)が表紙を飾る『ハーパーズ バザー』12月号の表紙が公開されている。

ポストは英語で「Ren Meguro wore the Winter Holiday 2024 collection on the cover of Harper’s Bazaar Japan.(目黒蓮さんが、ハーパーズ バザー ジャパンの表紙でウィンターホリデー2024コレクションを着用しました)」というメッセージを添えて表紙をポスト。

表紙で目黒は、「FENDI」のジャケットに「FENDI」のアクセサリーを合わせたエレガントなブラックコーデで、黒髪が映える美しい横顔を見せている。

「めめ×FENDI最高!」「似合っています」などといった声や「Beautiful」など海外からの声も続々と届いている。

書籍情報

2024.10.19 ON SALE

『ハーパーズ バザー』12月号

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43