【「Stellar Blade」クリスマスアップデート】12月17日 追加

12月17日、プレイステーション 5用アクションゲーム「ステラーブレイド(Stellar Blade)」にクリスマスアップデートが実施された。イヴのサンタ衣装を撮影したので、ご紹介したい。

クリスマスアップデートでは、拠点となる街「ザイオン」にクリスマスツリーが登場し、イヴ用の衣装などが複数追加されている。アップデートを適用してザイオンを訪れると、街の中央付近にツリーがあり、その前にはプレゼント箱が設置されている。

箱は2つあり、開けるとイヴ用の衣装「サンタドレス」とドローン用の外見「ルドルフパック」が入手できる。プレゼントはこれだけでなく、ザイオンの街に隠された箱を見つけることで、イヤリングなどが追加で入手できるというものだ。

新衣装の「サンタドレス」

クリスマスツリー前のプレゼント箱を開けることで入手できる

サンタドレスは鮮やかな赤が印象的なクリスマスの季節らしい衣装で、かなり華やか。背中に回ると、お尻あたりには白い尻尾が付いており、バニー風にもなっている。

ザイオンに設置されたツリーはイルミネーションもばっちりで、イヴのサンタ衣装と合わせるといい感じに写真映えがする。ツリーの周りは雪のような白いエフェクトも降っており、フォトモードがかなり捗る。規模としてはささやかだが、「ステラーブレイド」ファンはかなり楽しめるアップデートと言えそうだ。

かわいらしいサンタ衣装。後ろ側の装飾もしっかりチェックしたい

(C) 2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.