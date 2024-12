Psycho le Cémuが、2002年から2006年の間に日本クラウンからリリースしたシングル7作品を、本日12月18日に一斉配信解禁した。Psycho le Cémuは、1999年に結成し、2002年にシングル「愛の唄」で日本クラウンからメジャーデビュー。“音楽ジャンルにとらわれず、アーティストとして原点を破壊していきたい”というコンセプトのもと活動しており、そのヴィジュアルインパクトは他の追随を許さない奇抜さで、“元祖スーパーコスプレバンド”と言われている。

配信情報



各配信サイト:https://lnk.to/psycholecemu■シングル「愛の唄」オリジナルリリース日:2002年10月2日【収録曲】1.愛の唄2.Shangri−La3.アクエリア■シングル「激愛メリーゴーランド/春夏秋冬」オリジナルリリース日:2003年1月16日【収録曲】1.激愛メリーゴーランド2.『LONG★DISTANCE』3.春夏秋冬■シングル「浪漫飛行(佐久間正英ver)/BLUE AGAIN/浪漫飛行(富樫明生ver)」オリジナルリリース日:2003年5月1日【収録曲】1.浪漫飛行 (ROCK TUNE)2.BLUE AGAIN3.浪漫飛行 (POP TUNE)■シングル「想い出歩記」オリジナルリリース日:2004年2月18日【収録曲】1.想い出歩記2.Sky−High3.チャイニーズ少年■シングル「道の空」オリジナルリリース日:2004年6月9日【収録曲】1.道の空2.[Feel on the dark]3.brilliant−world■シングル「夢風車」オリジナルリリース日:2004年10月6日【収録曲】1.夢風車2.天と人斬り3.Early Autumn■シングル「LOVE IS DEAD」オリジナルリリース日:2005年4月27日【収録曲】1.LOVE IS DEAD2.しばしの別れ3.武士道4.LAST EMOTION