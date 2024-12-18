【MODEROID 相州五郎入道正宗】
12月19日 予約開始

　グッドスマイルカンパニーは、「MODEROID 相州五郎入道正宗」の予約を12月19日昼12:00より開始することをメカスマ公式Xでポストした。

　「MODEROID 相州五郎入道正宗」は2023年12月に配信されたオンラインイベント「メカスマインパクト2024 WINTER」で発表された。スラッシュダークアドベンチャー「装甲悪鬼村正」に登場する‟正義”の劔冑（ツルギ）「相州五郎入道正宗」をプラモデル化したもの。

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