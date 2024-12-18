グッドスマイルカンパニー、正義の劔冑「MODEROID 相州五郎入道正宗」の予約を12月19日から開始
【MODEROID 相州五郎入道正宗】
12月19日 予約開始
12月19日 予約開始
グッドスマイルカンパニーは、「MODEROID 相州五郎入道正宗」の予約を12月19日昼12:00より開始することをメカスマ公式Xでポストした。
「MODEROID 相州五郎入道正宗」は2023年12月に配信されたオンラインイベント「メカスマインパクト2024 WINTER」で発表された。スラッシュダークアドベンチャー「装甲悪鬼村正」に登場する‟正義”の劔冑（ツルギ）「相州五郎入道正宗」をプラモデル化したもの。
🔥#メカスマ さきどり情報🔥- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) December 18, 2024
,,
予 昼十 相Ｍ 装
約 十二 州Ｏ 甲
開 二月 五Ｄ 悪
始 時十 郎Ｅ 鬼
！ よ九 入Ｒ 村
り日 道Ｏ 正
正Ｉ ”
宗Ｄ よ
り#装甲悪鬼村正 #MODEROID #goodsmile pic.twitter.com/T95EQBwKwj
(C)2009 NITRO ORIGIN