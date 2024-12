RIZINは18日、大みそかに開催の『RIZIN DECADE』(さいたまスーパーアリーナ)の第1部についての記者会見を開催。構成の変更や発表されていなかった2部について榊原信行CEOが言及した。冒頭、榊原CEOは、「ライアン・ガルシア選手が、練習中のけがでドクターストップということで、本当残念ですけども、この大みそかに2人が激突するということはなくなりました。ただしこの試合は、そのまま来年の春、国内外まだ場所と日程は今調整中で決まってないんですけども必ず実現しますんで、引き続きご期待していただけたらと思います」と説明。

さらに「ライアン・ガルシア選手も大みそかに来てですね、日本のファンに謝罪もしたいし安保瑠輝也と向き合いたいという思いを表明してます」とし、「当日リング上にあの2人そろうと思いますんで、そちらでまたご期待いただけたらと思います」と伝えた。また、この試合がなくなったことで構成も変更するとし、「神龍誠 vs. ホセ・トーレス」「貴賢神 vs. エドポロキング」の試合を『RIZIN.49』(大みそか開催の同大会第3部)へ移動すること、「アマド・バーガス vs. ショーン・ガルシア」「カーメル・モートン vs. アルバート・パガラ」の試合を、「ライアン・ガルシア vs. 安保瑠輝也」の試合が実現した際に実施予定とした。榊原CEOは「1部、2部、3部としたんですが、1部を2部、3部で吸収するようなかたち、プラス次の大会に移行する形で2部構成で行いたいと思っております」と説明。これに伴って、開場時間を後ろ倒しにすることも発表した。続けて第2部について、「(朝倉)未来にプロデュースをお願いして、今未来といろいろ内容どうするこうするって詰めております」と説明。「ラスベガスで皆さんに一緒に未来と一緒にインスタでご案内したんですけど、その後平本蓮が『だったら俺たちにもなんか やらせろよ』ってことでわって入ってきて。今平本連ブラックローズ軍のチャレンジをですね、こちらも受け止めて。3部で『RIZIN.49』で見れない世界観を作り出そうということで、悪戦苦闘ながら中身を作り出してます」とし、「それもほぼほぼ出来上がりました」と報告。12月22日に記者会見を行い、出場する選手も呼んで2部の全容を発表するとし、榊原CEOは「平本蓮、朝倉未来も登壇します」と発表した。両者が公で顔をそろえるのは7月28日の『超RIZIN.3』で対戦以来、初めてとなる。また3部について全15試合で行われることも発表した。