ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½££Õ£Æ£ÏÁûÆ°¤Ë¹ñËÉÁí¾Ê¡ÖÀ¯ÉÜ¤Îµ¡Ì©ºîÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤òÃæ¿´¤Ë£±£±·î¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ç£Õ£Æ£Ï¤¬Â¿¿ô½Ð¸½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¾ðÊóÅö¶É¼Ô¤¬²¼±¡¾ðÊó°Ñ°÷²ñ¤ËÈó¸ø³«¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡ÖÀ¯ÉÜ¤Îµ¡Ì©ºîÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¤ò¤·¤¿¡£ÊÆ£Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬£±£·Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥É¥í¡¼¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ëÂ¿¿ô¤ÎÈô¹ÔÊªÂÎ¤¬Á´ÊÆ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££Æ£Â£É¤Ï£±¤«·î¡¢ÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã¯¤¬²¿¤Î¤¿¤á¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Ææ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡£±£·Æü¡¢£Ã£É£Á¡¢£Æ£Â£É¡¢¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤Î¾ðÊóÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¡¢²¼±¡¾ðÊó°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤é¤ËÈó¸ø¼°¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¸å¡¢°Ñ°÷²ñÉ®Æ¬°Ñ°÷¤Î¥¸¥à¡¦¥Ï¥¤¥à¥º²¼±¡µÄ°÷¡ÊÌ±¼çÅÞ¡Ë¤Ï¡ÖÅö¶É¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬¤³¤³¤Ç°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾Úµò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤é¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬°°Õ¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Úµò¤â¤Ê¤¤¡£¾ðÊóÅö¶É¼Ô¤¬¾ðÊó¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï£³»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ£²£¸¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¾ÜºÙ¤Ê°ìÏ¢¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥É¥í¡¼¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬¾ðÊó¼ý½¸¤Î¤¿¤á¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Èµ¿Ç°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤ÎÈëÌ©ºîÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿ÏÇ¤â»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤ÎÃÏ¸µ½»Ì±¤Î´Ö¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥¤¥à¥º»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ì¤Ä¤ÎÀâ¤ÏÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¤ÏÀ¯ÉÜ¤Îµ¡Ì©ºîÀï¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¤³¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¤à¤·¤í¡¢¾ðÊóÅö¶É¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÃ±°ì¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Æ£Â£É¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤ë£¶£°£°£°·ï°Ê¾å¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¹çË¡Åª¤ËÈô¹Ô¤¹¤ëÈô¹Ôµ¡¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼ñÌ£¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£