¡Ö¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤Ê¥Ë¥»¥â¥Î¡×¿ÛË¬Éô½ç°ì¤¬à¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤áµ¶¥¢¥«¤ËÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¿Íµ¤À¼Í¥¤Î¿ÛË¬Éô½ç°ì¤¬£±£¸Æü¤Ë¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Îµ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈ¯¸«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤Ê¥Ë¥»¥â¥Î¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡²èÁü¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ï¡Ö¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¡£Ê£õ£î£é£ã£è£é¡¡£Ó£õ£÷£á£â£å¡×¤ÈËÜÊª¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤â¡ÖÀ¼¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤ª»Å»ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½ñ¤¤¤¿¤êÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¡Ï¿¤Ã¤¿¤ê»£¤Ã¤¿¤ê¹Í¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤ä¤é¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â²°¡×¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤¤¤ì¤Ä¤Ä¡¢àËÜÊªá¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°¼Á¤Ê¤Î¤ÏÅê¹Æ¤À¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤òñÙ¤¹¤è¤¦¤ÊÊ¸¸À¤¬¥º¥é¥ê¡£
¡¡¿ÛË¬Éô¤Ï¡Ö¤Þ¡¢°ú¤Ã³Ý¤«¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£