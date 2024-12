Noyuなどが キャラクターデザイン・楽曲作成を担当！うおむすめ「1期生オーディション」

「うおむすめ」が始動、1期生のオーディションが2024年12月18日に開始しました。

VTuber「うおむすめ」は、人気イラストレーター「Noyu」先生、「りいちゅ」先生、「WERI」先生がキャラクターデザインを、「Date(ダテ)」先生がLive2Dモデラーを担当します。

楽曲も超人気クリエイターによる制作が進行中です。

オーディション合格者の方は人気クリエイターによるキャラクター、楽曲を使用しVTuber活動を行う事となります。

※事業主体はジー・プラン株式会社、タレントマネジメントは株式会社ASFIDAとなります。

■キャラクターデザイン

【担当クリエイター】

Noyu先生 : https://x.com/NOYU23386566

りいちゅ先生: https://x.com/rityulate

WERI先生 : https://x.com/weri__

■Live2Dモデラー

【担当クリエイター】

Date(ダテ)先生: https://x.com/date_list

■プロジェクト概要

【うおむすめとは】

「うおむすめ」は魚をモチーフにしたキャラクターを中心に様々なサービスを展開するプロジェクトです。

VTuberプロジェクト、コミュニティやゲーム・アニメなどサービスを順次展開予定です。

■オーディション概要

【基本要件】

・VTuberにチャレンジしてみたい18歳以上の女性の方

・週5日以上配信活動が可能な見込みの方

・長期間継続的に活動可能な見込みの方

・日本在住の方

・特定のプロダクション等と契約されている場合、うおむすめ活動前に契約終了できる方

・人気を出すために自主的、能動的に動ける方

【歓迎要件】

・現役VTuberの方、その他配信活動、声優、歌い手、シンガー経験のある方

※今まで使用されていたSNSやYouTubeチャンネルの使用も歓迎。

・動画や音楽、イラスト等の創作活動の経験がある方

・釣りをしたことがある方、魚が好きな方

※今までに釣りなどの経験がなくてもこれから興味を持って取り組んでくださる方

【デビュー予定時期】

2025年4月〜5月

※その前後は収録などで都内に来ていただくことになります。

【待遇】

・固定ギャランティー:30万円/月

※人気が高まればさらにギャランティーUPの検討をします。

・変動ギャランティー:あり

※スーパーチャット、メンバーシップ、企業やコラボ等の案件による売上の一部をお支払いさせていただきます。

・配信、クリエイティブ作成サポート:あり

※活動サポート金:45万円/月

※イラスト・サムネイル・音源制作など、VTuber活動をする上で必要な素材制作を月額45万円まではサポートさせていただきます。

・PRサポート:あり

※固定ギャランティー/活動サポート金とは別に広告配信等のサポートもさせていただきます。

・その他の起用:ゲーム・アニメ化の際にはCV役確約

※ゲーム・アニメ化をお約束するものではありません。

【オーディション主催】

事業主体 :ジー・プラン株式会社

タレントマネジメント:株式会社ASFIDA

【エントリー期間】

2024年12月18日〜2025年1月31日まで応募受付

【選考】

1次選考 :オーディションエントリーフォームによる書類選考

2次選考 :オンライン面接

最終選考:対面面接

