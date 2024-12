VTuberとYouTuberによるゲーム教室やトークショーも！PACkage「PACFES Vol.6」

PACkageは、eスポーツをより身近に誰もがエンタメとして楽しめるようになることを目的に、例年PACFESを開催。

PACkage「PACFES Vol.6」

PACkageは、eスポーツをより身近に誰もがエンタメとして楽しめるようになることを目的に、例年PACFESを開催。

2025年についに第6回を迎えます。

1月4日の当日ステージではVTuberとYouTuberによるゲーム教室やトークショーを行い、eスポーツ好きな方々が楽しめる企画を開催。

そしてフロアでは、お酒を嗜みながらカジュアルにゲームを楽しんだり、DJやアーティストのライブが楽しめたりなど、新しい世界に来たかのような楽しい空間とお祭りイベントを提供します。

また、インディーゲーム展示ブースも設置、若い世代の方々が制作したゲームとの出会いの場ともなるように様々なスペースを用意する予定です!

ゲームを楽しみたい!DJやライブを楽しみたい!お酒を嗜みたい!とりあえず何か楽しみたい!…等参加目的は人それぞれという中で、誰もが参加しやすい複合イベントとなります。

《イベント概要》

◆ 開催日時:2025年1月4日(土) 11:00〜20:00 (アーリーチケット 9:00〜)

※アーリーチケットとは、BYOCなどに参加希望の方がイベントが始まる前に準備するために早く入場ができるチケットのことです

◆ 会場:GALA RESORT (Osaka)

〒542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-9 東京都市開発宗右衛門町ビル

※コスプレ用更衣室男女ともに完備

◆ 入場券(別途1ドリンク、800円必要 ※キャンペーンで無料あり!)

・入場券(11:00-) 5,000円

・BYOC付入場券(11:00-) 15,000円 (BYOC席(幅90cm)×1 パイプ椅子×1 電源口×2)

※BYOCに参加されたい方は必ずこちらのチケットで入場して下さい

・オプション:アーリー入場 (9:00-) 入場券+2000円

・クローク 500円(1回あたり)

◆ BYOC入場券購入者向けアップグレード

・PC追加アップグレード 5,000円

オプション、ゲームインストール 2,000円〜

・モニター追加アップグレード 3,000円

・ゲーミングチェアー追加アップグレード 5,000円

・デバイスセット追加アップグレード 2,000円

(キーボード、マウス、マウスパッド、ヘッドセット)

・各種ケーブル、1本あたり100円(原則)

《ゲスト情報 錚々たるメンバーが集結…!!》

◆ NATSUMI【DJ MAG&Djane MAG 2019年〜2021年3年連続日本一 女性DJトッププレイヤー】

Bass Music、Hard Musicを中心にプレイし、アグレッシブなパフォーマンスがフロアにいる観客を瞬く間にヒートアップさせる。

SNS総フォロワー数は約10万人!

アメリカ・アジアなど10カ国にわたるワールドツアーなど数々の実績を残し、若手DJの中でもトップクラスの知名度と国内外沢山のファンを持つ日本トップDJの一人!

◆ 隣ノあおこ【Osaka PNG所属ストリーマー兼司会者】

eスポーツチーム「Osaka PNG」に所属。

eスポーツマルチタレントとして活動中。

◆ 紫乃花りお【Osaka PNG所属ストリーマー】

eスポーツチーム「Osaka PNG」に所属の黄泉の国から来たメイドVTuber。

eスポーツ配信者としてTwitchを中心に活動中。

【MC/HIP HOP アーティスト】

大阪・関西を中心に活躍しているMCが参戦…!

白熱のMCバトルは見逃せません!!

初めてMCバトル・ラップバトルを見る人も楽しめる、皆さんの応援が勝者を決める盛り上がり必至のトーナメント!

MC_HIDADDY

MC_ミステリオ

MC_ICHIGO

MC_KoKuShi

MC_火種

MCバトルDJ_CROSS

【DJ/クラブパフォーマー】

アニメやゲームが好きな人も、普段からクラブに行くメンバーも楽しめる超豪華DJ陣が続々登場!

イベント当日は新曲(マッシュアップ)披露も!

DJ_NATSUMI

DJ_紫式部

DJ_ERiNA

【Osaka PNG/eスポーツタレント】

様々なゲーム体験コンテンツ、レクチャー教室、トークショーなどステージプログラムが続々決定!

eスポーツゲームプレイヤー・VTuber/YouTuberによる楽しい企画をお見逃しなく!!

PNG_らりほん

PNG_隣ノあおこ

PNG_kira

PNG_りお

《フロアスケジュール(予定)》

★ イベント情報は公式HPにて随時更新していきますので要チェック!!

スケジュール表

《会場情報》

◆ 開催場所

GALA RESORT (Osaka)

〒542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-9 東京都市開発宗右衛門町ビル

地下鉄難波駅14番出口から徒歩7分、大阪難波駅(近鉄)から徒歩6分

アクセス

◆ その他

会場内のスペースに限りがあります。

