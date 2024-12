アラミド繊維含有率100％の圧倒的強度を持つ衣服！Mo,de in Japan

丸井織物は、新会社設立と新ブランド立ち上げ、第1弾の事業としてアラミド繊維含有率100%の圧倒的強度を持つ衣服を販売します。

Mo,de in Japan

丸井織物は、新会社設立と新ブランド立ち上げ、第1弾の事業としてアラミド繊維含有率100%の圧倒的強度を持つ衣服を販売。

2ちゃんねる創始者の1人で、2015年にフランスに移住したひろゆきが、代表取締役社長を務める新会社「made in Japan」を新規設立。

事業第1弾では、新ブランド「Mo,de in Japan」を立ち上げ、繊維メーカー・丸井織物と共同で「燃えにくい、切れにくい」衣服を開発。

12月16日には、都内で新ブランドの商品発表会が開催され、会社設立の背景から製品説明、性能を試すデモンストレーションなどを行いました。

ひろゆきは、日本の職人たちによる製品の認知拡大を目的に新会社を設立。

今回作られた衣服は、防弾・防刃チョッキに使用されるアラミド繊維100%で作られており「消防庁・消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン」で要求されるISO11999-3と同等の耐火性能を有しています。

自身が配信するときに着ている黄色いパーカーは、アラミド繊維で作られた丈夫な衣服だったそうだが、その生産中止を受けてアラミド繊維含有率100%の衣服の製作を始めたという。

ABEMAで放送された『世界の果てに、東出・ひろゆき置いてきた』にて、ナミビアの砂漠を歩いているときに着用していた服は「実は試作品です」と明かしていました。

日本の技術を海外に広める活動は「誰かやるべき」という想いを持つひろゆきは、自身が活動することによって「僕らのところが『ちゃんと売れました!』ってなると、真似する人が出てくると思う。

メイドインジャパンにこだわればちゃんと海外で売れることがわかって、真似する人が出たらいいなと思います」と願っていました。

衣料に特化するつもりはないとのことで、報道陣より冷暖効果の高い衣服の開発について尋ねられると、ひろゆきは「丈夫な商品は他にないので、そういう人向けです。

1年以上着ていますが、着心地は悪くないです。

工場からは『もう作りたくない』と言われているので、サイズが切れたら次いつでるかわからないです」とアピールしていました。

また、製品の中にパーカーがあったことから、コラムニストの妹尾ユウカ氏が「40歳近くになってパーカーを着ているおじさんはおかしい」と主張した“パーカー論争”の話題にも。

パーカーを手掛けたことについては「昨今のパーカーブームで作ったわけじゃないよ(笑)」と笑い飛ばし、「パーカーを着たい人は着ればいい。

パーカーを着ているおじさんを見たくない人は、僕に近づかなければいいだけなので、お互い好きに生きればいいんじゃないかなと」と持論を展開していました。

【登壇者プロフィール】

●西村博之(ひろゆき) ※株式会社made in Japan 代表取締役社長

日本のインターネット上で広く知られるインフルエンサーであり、2ちゃんねる(現・5ちゃんねる)の創設者の一人としても知られている。

その影響力は、彼が運営している「5ちゃんねる」やブログを通じて日本のネット文化に深く根付いている。

その考え方は時に議論を呼び、インターネットの発展や社会に与える影響も大きい。

また、情報の自由やネット上の発言の自由などに対するスタンスも知られている。

●宮本智行(みやもと・ともゆき) ※丸井織物株式会社 代表取締役専務/株式会社made in Japan 取締役

丸井織物株式会社 代表取締役専務 で産業資材、IT事業、M&Aなどの担当役員。

オリジナルプリントメディアUP-Tではひろゆきさん、AKB48さんのCMなども制作する。

今回は、素材開発、アパレル開発で株式会社メイドインジャパンの取締役として参画する。

●高橋将一(たかはし・まさかづ) ※株式会社GUILD 代表取締役/株式会社made in Japan 取締役

ひろゆきの弟分でアパレルブランド『ReZARD』の立ち上げに携わっている。

クリエイターのサポートをするエージェント会社『GUILD』の代表。

YouTubeのプロデュースなどが得意で、広報担当として本プロジェクトに参画する。

●金山 拓夫(かなやま・たくお)/繊維の専門家 ※丸井織物株式会社

●大井 拓郎(おおい・たくろう)/繊維の専門家 ※丸井織物株式会社

●ひげおやじ ※未来検索ブラジル

【「Mo,de in Japan」製品情報】

防弾チョッキ、防刃チョッキで使われるアラミド繊維100%で作られた衣服。

Mo,de in Japanのアラミド繊維衣服は、『消防庁・消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン』で要求されるISO11999-3と同等の耐火性能の素材を利用している。

また、アラミド繊維は寒冷地作業服などでも使われている。

Mo,de in Japanのアラミド繊維衣服の耐切創レベルは3Cとなっており、刃物やガラスを取り扱う作業に使われる耐切創手袋と同等の耐切創性能素材を利用。

アラミド繊維が含まれた一般用衣服で性能試験をしている製品は、Mo,de in Japanしかない。

(自社調べ)

アラミド繊維100%は硬過ぎて縫製機械が壊れてしまうので、ほぼ業務用として作られてきた。

一般的に良く知られているアラミド繊維のブランド名としては「ケブラー(R)」がある。

ほとんどの衣服は、ファッションという機能を目的にしているが、Mo,de in Japanでは、“身体を守る”という機能の最高峰の衣服を、日本の技術で作り上げた。

■販売アイテム:

【Mo,de in Japan】アラミド繊維半袖Tシャツ|31,900円(税込)

【Mo,de in Japan】アラミド繊維長袖Tシャツ|37,400円(税込)

【Mo,de in Japan】アラミド繊維パーカー|59,400円(税込)

【Mo,de in Japan】アラミド繊維ジップアップパーカー|70,400円(税込)

