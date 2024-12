無添加＆紫外線吸収剤不使用の日やけ止め！ハーバー研究所「全7商品」まとめ

ハーバー研究所は、『UVカット30<ライトベージュ>』『UVカット50<ティントベージュ>』、『UVカットミルク50+』、『UVカットプレストパウダー50+<ナチュラル>』、『UVカットプレストパウダー50+<ラベンダーピンク>』、『UVスペシャルケアセット』(2種類)の全7商品を2025年2月18日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で販売中です。

ハーバー研究所「全7商品」まとめ

UVカット30<ライトベージュ>

SPF30 / PA+++

30g 2,640円(税込)

UVカットミルク50+

SPF50+/ PA++++

UV耐水性★★

30mL 2,860円(税込)

UVカットプレストパウダー50+<ラベンダーピンク>

SPF50+/ PA++++

2,420円(税込)

UVカットプレストパウダー50+<ナチュラル>

SPF50+/ PA++++

2,420円(税込)

UVカット50<ティントベージュ>

SPF50 / PA++++

UV耐水性★

30g 2,750円(税込)

『UVスペシャルケアセット』 UVカット30タイプ 4,180円(税込) UVカット50タイプ 4,290円(税込)

UVスペシャルケアセット

UVカット30タイプ 4,180円(税込)

UVカット50タイプ 4,290円(税込)

スキンケアのようなみずみずしい使用感、仕上がりの軽さ、肌へのうるおいにもこだわったジェルタイプの『UVカット30<ライトベージュ>』が新登場。

素肌感のあるきれいな肌へ補正し、石けんでオフができます。

また、汗や皮脂に強いジェルタイプの『UVカット50<ティントベージュ>』、ミルクタイプの『UVカットミルク50+』、メイクの上から手軽に使えて、強力な紫外線をカットできるプレストパウダー(固形おしろい)タイプの『UVカットプレストパウダー50+<ラベンダーピンク><ナチュラル>』のほか、人気の定番UVアイテムや新登場のスティックタイプの日やけ止めなど4点がセットになった『UVスペシャルケアセット』も用意、豊富なラインナップからお好みや用途に合わせて選べます。

また、耐水性の試験*2を行い、『UVカット50<ティントベージュ>』は“UV耐水性★”、『UVカットミルク50+』は“UV耐水性★★”を獲得。

*1 防腐剤パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素は一切無添加

*2 UV耐水性とは、水に濡れてもSPF効果が落ちにくいことを示すもの。

★の数が多いほど耐水性が高いことを示しています。

≪商品概要≫

●UVカット30<ライトベージュ> New

価格:2,640円(税込) 容量:30g [SPF30 / PA+++]

〔商品特長〕

1. くすみ感や色ムラを自然にカバーし、素肌感のあるきれいなツヤ肌に補正します。

2. 自然な仕上がりの薄づきライトベージュ。

ムラなく伸びるので、どなたでも簡単に使用いただけるカラーです。

3. みずみずしい使い心地で、するする伸びて軽やかな使用感。

クレンジング不要、洗顔料で落とせます。

4. うるおい成分スクワランをはじめ、保湿効果をもたらすセイヨウナシ果汁発酵液*3やアロエベラ葉エキスなど7種類*4の保湿成分を配合。

『UVカット30<ライトベージュ>』 SPF30 / PA+++ 30g 2,640 円(税込)

●UVカット50<ティントベージュ>

価格:2,750円(税込) 容量:30g

[SPF50 / PA++++ / UV耐水性★]

〔商品特長〕

1. PA数値が最強*5の日やけ止め。

UVAからしっかりと肌を守る。

2. スキンケアのような軽くなめらかなテクスチャーのジェルタイプ。

3. うるおい成分スクワランをはじめ、保湿効果をもたらすセイヨウナシ果汁発酵液*3やアロエベラ葉エキスなど7種類*4の保湿成分を配合。

4. オイルの中に紫外線散乱剤を内包させることで、肌になじませた後もうるおい効果を発揮。

5. 肌になじむ自然なカラーで、赤みや色ムラ、くすみをカバー。

肌の色を整えます。

6. 肌の上に耐水性のある薄いヴェールを作ることで、崩れにくく、つけたての状態をキープ。

7. ローズマリーのほのかな香り。

『UVカット50<ティントベージュ>』 SPF50 / PA++++ UV 耐水性★ 30g 2,750 円(税込)

●UVカットミルク50+

価格:2,860円(税込) 容量:30mL

[SPF50+ / PA++++ / UV耐水性★★]

〔商品特長〕

1. 優れた揮発性成分と球状粉体を配合することで、べたつきを軽減し軽い塗り心地を実現。

2. SPF、PA共に最強*5の日やけ止め。

汗・皮脂に強く、炎天下のレジャーやマリンスポーツ時などの強力な紫外線からも、肌をしっかりガード。

3. 伸びがよく、しっとりした使用感でうるおいが続くミルクタイプ。

全身使いにおすすめです。

4. 白浮きすることなく、肌にとけこむように自然になじみます。

『UVカットミルク50+』 SPF50+/ PA++++ UV 耐水性★★ 30mL 2,860円(税込)

●UVカットプレストパウダー50+ <ナチュラル>/<ラベンダーピンク>

価格:各2,420円(税込) [SPF50+ / PA++++] ※ミラー、専用パフ付

〔商品特長〕

1. 高分散処理されたきめ細かいパウダーを配合。

肌の凹凸にピタっと密着して、汗や皮脂汚れに強く化粧くずれを防ぎます。

2. SPF、PA共に最強*5の日やけ止め。

メイクの上から手軽に使えて、強力な紫外線をカットできるプレストパウダー(固形おしろい)タイプ。

3. 保湿効果の高い3種のアミノ酸*6と脂肪酸のリポアミノ酸コーティングしたパウダーにより、肌のうるおいを保ちます。

4. シーバムフィックスパウダー*7を高配合。

化粧崩れをより防ぎ、サラサラ肌をキープ。

5. ピュアホワイトマイカ*8配合。

汗、皮脂に濡れても変化しにくく、時間がたってもくすみにくい。

6. シミやくすみ、毛穴の凹凸を自然にカバー。

7. 肌なじみがよい<ナチュラル>と、肌をトーンアップする<ラベンダーピンク>の2色展開

『UVカットプレストパウダー50+<ナチュラル>』 SPF50+/ PA++++ 2,420円(税込)

『UVカットプレストパウダー50+ <ラベンダーピンク>』 SPF50+ / PA++++ 2,420円(税込)

●UVスペシャルケアセット

価格:UVカット30タイプ 4,180円(税込)/UVカット50タイプ 4,290円(税込)選べる定番UVアイテム(『UVカット30』または『UVカット50』)に、新登場の持ち運びに便利な直接塗れる『UVスティック』、メイクの上から使える『UVカットプレストパウダー50+<ナチュラル>』のミニサイズ、人気の美白*9美容液『薬用ホワイトレディ』8mLをセットインしたお得なセット。

『UVカット30』 30g

『UVカット50』 30g

『UVカットスティック』 10g

『UVカットプレストパウダー50+<ナチュラル>』 ミニサイズ (ミラー、専用パフ付)

『薬用ホワイトレディ』 8mL 【医薬部外品】

〔セット内容〕

『UVカット30』 30g(本品)または『UVカット50』 30g(本品)

『UVカットスティック』 10g

『UVカットプレストパウダー50+<ナチュラル>』 ミニサイズ (ミラー、専用パフ付)

『薬用ホワイトレディ』 8mL 【医薬部外品】[販売名]薬用 ホワイトレディ

『UVカットスティック』 SPF50+・PA++++ New

手を汚さずに直接ぬれるスティックUV。

するする伸びて密着しさらさら軽い仕上がりの日やけ止めです。

〔商品特長〕

1. SPF50+・PA++++で紫外線をカット。

2. 手を汚さず使える直塗りスティックタイプです。

3. ポーチに入るコンパクトサイズで持ち運び簡単!

4. 豊富な保湿成分*4を配合し、角質層のすみずみへうるおいが浸透。

〈使用方法〉

スティックを5mmほどくり出し、肌に直接フィットさせながら、充分な量をムラなくのばします。

(目・鼻のまわりなどの細かい部分には、スティックを指でなでるようにしてとり、やさしくなじませてください。

)塗り忘れしやすい首筋、手、足の甲、日中の塗りなおしにも。

※各アイテムは数量がなくなり次第販売終了となります。

*3 乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液

*4 乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液、アロエベラ葉エキス、オウゴン根エキス、ボタンエキス、マンダリンオレンジ果皮エキス、アルニカ花エキス、フユボダイジュ花エキス

*5 国内最高表示基準値のこと

*6 パルミトイルプロリン、パルミトイルグルタミン酸Mg、パルミトイルサルコシンNa

*7 ヒドロキシアパタイト、酸化亜鉛、マイカ、ジメチコン

*8 合成金雲母

*9 メラニンの生成を抑え、日やけによるシミ、ソバカスを予防

